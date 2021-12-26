Spider-Man: No Way Home'un Torrentinden Kripto Madencisi Çıktı!

Yeni bir rapora göre siber suçlular, kripto madenciliği kötü amaçlı yazılımlarını dağıtmak için Marvel serisinin popülaritesinden yararlanmaya çalışıyor. Güvenlik firması ReasonLabs'tan araştırmacılar, yeni Spider-Man: No Way Home filmi gibi görünen kötü niyetli bir torrent dosyasının etrafta dolaştığı konusunda uyardılar. Torrentin indirilmesi, kurbanın cihazına kripto para madenciliği için kullanılan kötü amaçlı bir yazılım bulaştırıyor.
Tespit edilmeyi önlemek için kötü amaçlı yazılım, Windows Defender'a istisnalar da ekleyebiliyor.
Veri güvenliği açısından nispeten zararsız olmalarına rağmen, kripto madenciliği kötü amaçlı yazılımları, etkilenen bilgisayarın belleğinin büyük bir bölümünü emerek performansı önemli ölçüde düşürüyor. Ayrıca, kurban için yüksek elektrik faturalarına da neden olabiliyorlar.
Araştırmacılar, her zaman olduğu gibi, özellikle yeni filmler, müzikler veya TV şovları gibi rağbet gören içeriklerin torrentlerini hedef alıyorlar. Bu yüzden içerik indirirken insanların çok dikkatli olması ve korsan içeriklere yönelmemesi gerekiyor.
En temel düzeyde, kullanıcılar dosyayı çalıştırmadan önce dosya uzantısını her zaman iki kez kontrol etmeli. Bir film genellikle .mp4 uzantısına sahip olurken, müzik .mp3 dosya biçimini kullanmalıdır. Uygulamalar (kötü amaçlı yazılımlar dahil) ise genellikle .exe dosyalarıdır.
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