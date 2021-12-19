Rekorla başladı: Örümcek Adam: Eve Dönüş Yok filminin konusu ne?

Marvel'ın son filmi Örümcek Adam: Eve Dönüş Yok, Türkiye'de rekorla açılış yaptı. Beyaz Perde'nin haberine göre ilk gün gişe sonuçlarına göre film birkaç rekoru birden kırabilir. Çünkü Warner Bros. Türkiye ve Box Office Türkiye verilerine göre film sadece ilk gününde 296 binden fazla biletli seyirci tarafından izlendi ve pandemi döneminin ilk gün rakamları arasında bir rekora imza attı. Filmin, hafta sonunda da bu yükselişini sürdürürse, genel anlamda en iyi açılış rekoru kıran yabancı film olabilir.
Warner Bros'un twitter hesabından yapılan paylaşımda "Türkiye'de Vizyona Girdiği 17 Aralık, Cuma Günü, 296 Bin 623 Kişi Tarafından İzlenen ÖRÜMCEK-ADAM: EVE DÖNÜŞ YOK, Tüm Zamanlar En Yüksek Yabancı Film Cuma Günü Açılış Rekorunu Kırdı" denildi.
ÖRÜMCEK-ADAM: EVE DÖNÜŞ YOK Rekorla Başladı??????— Warner Bros. Turkiye (@WarnerBrosTr) December 18, 2021
Türkiye'de Vizyona Girdiği 17 Aralık, Cuma Günü, 296 Bin 623 Kişi Tarafından İzlenen ÖRÜMCEK-ADAM: EVE DÖNÜŞ YOK, Tüm Zamanlar En Yüksek Yabancı Film Cuma Günü Açılış Rekorunu Kırdı.#örümcekadamevedönüşyok pic.twitter.com/kMJIWnjeqt
ÖRÜMCEK ADAM: EVE DÖNÜŞ YOK KÜNYESİ
Yönetmen: Jon Watts
Süre: 2 saat 29 dakika
Senaryo: Chris McKenna, Erik Sommers
Oyuncular: Tom Holland, Zendaya, Benedict Cumberbatch
Orijinal adı:Spider-Man: No Way Home
YENİ ÖRÜMCEK ADAM FİLMİNİN KONUSU NE?
Tom Holland, Zendaya, Benedict Cumberbatch, Marisa Tomei ve Jamie Foxx'un başrollerinde oynadığı "Örümcek-Adam: Eve Dönüş Yok" izleyici geçtiğimiz hafta Türkiye'de izleyici ile buluştu. Peki, filmin konusu ne?
Jon Watts'ın yönetmen koltuğunda oturduğu macera, bilim-kurgu ve aksiyon ağırlıklı film, kimliği açığa çıkan Örümcek-Adam'ın, bu konuda Doktor Strange'den yardım istemesiyle gelişen olayları konu ediniyor.
Örümcek Adam filminin konusu şöyle paylaşılıyor: Sinema tarihinde ilk kez, mahallenin dost canlısı kahramanımızın Örümcek-Adam kimliği tüm dünyaya ifşa edilerek, 17 yaşındaki lise son sınıf öğrencisi olarak yaşamı –ve de sevdiklerinin yaşamı– halkın gözü önüne seriliyor. Örümcek-Adam'ı çevreleyen tehlike ve kaos, hem Peter'ın, hem de medyanın Örümcek-Adam'ın suç ortakları olarak lanse ettiği MJ ve Ned'in üniversiteye girme şanslarına mâl olur. Arkasına yaslanıp arkadaşlarının hayallerinin yıkılışına seyirci kalamayan Peter, Doktor Strange'den sırrını geri vermesini ister. Peter'ın akıl hocasının (Tony Stark) hayatını sonlandıran kararı vermiş olmanın ağırlığını taşıyan Strange, Peter'ın yakarışından etkilenir ve ona yardım etmeyi kabul eder.
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