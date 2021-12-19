Rekorla başladı: Örümcek Adam: Eve Dönüş Yok filminin konusu ne?

"Örümcek Adam: Eve Dönüş Yok", Türkiye'deki vizyona girdiği ilk gün 296 bin 623 kişi tarafından izlendi. Film, ulaştığı bu gişe rakamıyla pandemi döneminin ilk gün rakamları arasında rekor kırdı.

Örümcek Adam: Eve Dönüş Yok filminin konusu ne?

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Rekorla başladı: Örümcek Adam: Eve Dönüş Yok filminin konusu ne?
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