Dacia logosunu değiştirdi: İşte yeni Dacia logosu

Dacia'nın logosu yenilendi. Açıklamaya göre yeni logoda birbirlerinin ters görüntüleri olan "D" ve "C" harflerinin şekli değiştirilerek markanın kompakt ve zeki ruhu ön plana çıkarılmak istenmiş.