Spotify Verilerinizi Nasıl İndirebilirsiniz?
Artık Spotify da kişisel verilerinizi PC'nize indirmenize izin veriyor. Peki bunu nasıl yapabilirsiniz?
Geçen ay hepimizin eposta kutusu, web sitelerinin güncellediği gizlilik ilkeleriyle dolup taştı. Bunun nedeni, Avrupa Birliği'nin yürürlüğe giren Genel Veri Koruma Yönetmeliği (GPDR) idi.
Gizlilik konusunda firmaları kullanıcıya çok daha fazla denetim sunmaya zorlayan değişiklikler, Spotify'ı da etkiledi ve popüler müzik hizmeti, artık tüm verilerinizi indirmenize izin veriyor. Peki bu işlev, tam olarak nasıl çalışıyor?
Spotify verilerinizi indirebilmeniz için web tarayıcınızı kullanmanız gerekiyor. Masaüstü veya mobil uygulamalar üzerinden veri indiremiyorsunuz.
1. spotify.com/tr/account adresine gidin ve oturum açın.
2. Sol taraftaki menüden Gizlilik ayarları'na tıklayın.
3. Verilerinizi indirme bölümüne kaydırın.
4. 1. Adım altındaki Talep gönder düğmesine basın.
5. Spotify'ın verilerinizi işlemeye başladığına dair bir uyarı göreceksiniz. Bu işlem, en fazla 30 gün sürüyor.
6. İşlem tamamlandığında bir eposta alacaksınız.
7. Bu epostayı gördükten sonra Gizlilik ayarları'na geri dönün. Şimdi 3. Adım'ı kullanabileceksiniz.
8. İndir düğmesine tıklayın.
Gizlilik ayarları sayfasında Facebook verileri ve Kişiselleştirilmiş reklamlar altındaki ayarlar da bizce göz atmaya değer.
Zeynel A. Öztürk
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