Spotify'a Kullanıcı Engelleme Özelliği Gelebilir
Spotify, zorbalığa karşı bir önlem olarak kullanıcı engelleme özelliğini değerlendirdiğini açıkladı!
Spotify sosyal özellikleri için kullanılmayan bir platform olsa da, zorbalıkla başı belada olan hizmetlerden biri. Şu an, eğer Spotify'da gizlilik ayarlarınızdan dinleme geçmişinizi herkese tamamen kapatmadıysanız, kötü niyetli biri sizin dinlediğiniz müzikleri görebilir ve buradan yola çıkarak çeşitli zorbalıklara başvurabilir. Spotify, kötü niyetli kişilerin dinleme geçmişinize kolayca bakarak kendinizi nasıl hissettiğinizi anlayabileceğini ve ona göre davranabileceğini itiraf etti.
Şimdilik kullanıcıları bireysel olarak engellemek mümkün değil, ayrıca Spotify da böyle bir özelliğin ne zaman geleceği konusunda söz veremeyeceğini açıkladı. Şimdilik Spotify'da müzik dinlerken casusluğa ve zorbalığa maruz kalmamak için yapabileceğiniz geçici bir çözüm bulunuyor.
Şu an Spotify'ın sosyal ayarlarından tamamen gizli olmayı seçebilir ve oynatma listelerinizin gizli olmasını sağlayabilirsiniz. Ancak bu bir bakıma "pire için yorganı yakmak" olabilir, çünkü bu ayarları kapadığınızda kimse sizin Spotify'da ne yaptığınızı göremeyecektir.
Ali Ruhi Öztürk
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