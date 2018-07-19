Spotify'a Kullanıcı Engelleme Özelliği Gelebilir

Spotify, zorbalığa karşı bir önlem olarak kullanıcı engelleme özelliğini değerlendirdiğini açıkladı!

Spotify'a Kullanıcı Engelleme Özelliği Gelebilir

Okuyucu Yorumları

İlk yorum yapan siz olun
Sen de yorum yaz

 

TATİLE GİDECEKLER İÇİN 10 TEKNOLOJİK ÜRÜN

TASARIM BİLGİSAYARLARI

CHIP'i Takip edin
E-Posta listemize katılın
CHIP Dergi Mobil Cihazınızda

Günün En çok Okunanları
Galaxy Note 9 "Çalışır Halde" Sızdı
Google Blob Emoji'si Geri Dönüyor
Alto Odyssey, Sonunda Android'e geliyor!
15 Düşmeye Dayanan Gorilla Glass 6 Tanıtıldı
Vodafone FreeZone Şampiyonluk Ligi Zirvesi Karıştı

En Çok İndirilenler
CCleaner
VLC media player (64 Bit)
Avira Free
7-Zip (64 Bit)
Adobe Reader
İlginizi çekebilir