Spotify'da Cinsiyet Ayrımcılığı Fiyaskosu
Cinsiyet ayrımcılığı, eşit ödeme ihlali ve fazlası... Spotify, eski çalışanının ciddi suçlamalarıyla mahkemeye taşındı!
Spotify, cinsiyet ayrımcılığı, eşit ödeme ihlali ve karalama iddialarıyla mahkemeye taşındı. Dava, New York Yüksek Mahkemesi'nde Spotify'ın eski satış yöneticisi Hong Perez tarafından açıldı.
Şikayete göre Spotify'ın ABD satış bölümünün başındaki Brian Berner, 2016'da ve 2017'de Sundance film festivalinde sadece erkek çalışanların oluşturduğu bir grupla uyuşturucu kullanılan etkinliklere katıldı. Perez'e göre bir Spotify yöneticisi, cinsel tacize karışmasına rağmen terfi ettirildi. Bu yöneticinin erkek pazarlama çalışanlarını Atlantic City'deki striptiz kulüplerine götürdüğü de söyleniyor.
Bunlara ek olarak Perez, Spotify'ın CFO'sunun şirketteki çeşitliliğe engel olduğunu söyledi. Perez'e göre erkek çalışanlar, aynı işi yapan kadın çalışanlara kıyasla daha fazla maaş alıyor.
Suçlamalar üzerine Spotify'dan gelen açıklama şöyle oldu:
"Spotify'da herhangi bir seviyede herhangi bir ayrımcılığı tolere etmiyoruz. Bekleyen davanın özel ayrıntılarını yorumlayamasak da, bu iddiaların geçerli bir yanı yoktur."
Perez bu kadarıyla yetinmedi ve Berner'in Madison Square Garden için ücretsiz bilet alırken ve Mart'taki bir anlaşmada indirim yapılırken sorunlar yaşadığını ve bunun üzerine sorunlardan kendisinin sorumlu tutulduğunu söyledi. İddiaya göre Perez, şirketin davranış kurallarını çiğnediği için işten atıldı.
Bu olayla birlikte şirketlerdeki cinsiyet ayrımcılığı sorununun devam ettiği anlaşıldı. Microsoft, 2015'te eski bir çalışanı tarafından cinsiyet ayrımcılığı nedeniyle mahkemeye verilmişti. 2017'de ise Google'a bir cinsiyet eşitliği davası açılmıştı.
Zeynel A. Öztürk
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