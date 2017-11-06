Steam'ın Windows 10 İstatistikleri Kafa Karıştırdı

Steam kullanıcılarının Windows 10 kullanım oranı büyük bir düşüşe sahne oluyor. Ama rakamların arasında önemli bir detay gizli...

Steam'ın Windows 10 istatistikleri kafa karıştırdı

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