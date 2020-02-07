"Steve Jobs'un Kişiliği Apple'dan Sonra Değişti"

Apple ortak kurucuları Steve Jobs ve Steve Wozniak, artık 1 trilyonun üzerinde değeri olan bir teknoloji imparatorluğu kurmuş olabilirler. Ama Wozniak'ın Çarşamba günü yayınlanan Guy Kawasaki podcast röportajında söylediğine göre paraya bakış açıları oldukça farklıydı. Wozniak, kendisi parayı çok önemsemezken, Jobs'un çok para kazanmaya odaklı olduğunu söyledi.
Wozniak'ın söylediğine göre "Steve önemli olmak istiyordu ve hiç parası yoktu. Bu yüzden de her zaman paradaki bir sonraki adıma geçmek için yollar arıyordu. Hayattaki o önemli kişi olmak istiyordu. Bu onun büyük şansıydı, artık büyük yatırım yapılan bir firmanın kurucusuydu."
Wozniak, firma başarılı olunca Jobs'un kişiliğinin değiştiğini söylüyor. Artık şakalaşmak istemiyor, bunun yerine iş hakkında konuşmak istiyordu. Ancak Woz için bu büyük bir sürpriz olmadı. Jobs, ilk tanıştıkları günden beri hep Shakespeare gibi dünyayı değiştiren önemli kişiler hakkında konuşuyordu.
Wozniak, Jobs'un bu kişiler gibi olmak istediğini ve bu yeteneğe sahip olduğuna inandığını söylüyor: "İsteği vardı ve bazen istemek, gerçek yeteneğe sahip olmaktan daha önemlidir."
Woz, Apple'ın erken günlerinde HP'de mühendis olmaktan memnundu ve hatta sadece Apple'da çalışmak için işten ayrılmak isteyip istemediğinden de emin değildi. Wozniak'ın söylediği üzere "Herkese ömrüm boyunca Hewlett Packard'ta bir mühendis olacağımı bildiğimi söylemiştim çünkü bunu seviyordum ve büyük para ile yozlaşmak istemiyordum. Olmak istemediğim kişi olan çok fazla hikaye okumuştum."
Ancak Jobs bu şekilde düşünmüyordu. Woz'un sadece Apple'da çalışmayı reddetmesinin ardından Jobs, Wozniak'ın akraba ve arkadaşlarını arayarak onunla konuşmalarını istedi ve en sonunda Woz ikna oldu.
Woz halen bir Apple çalışanı olduğunu söylüyor ve firmanın başlangıcından beri her hafta maaş alan tek kişi olduğunu belirtiyor. Ancak para tasarruflar için ayrıldıktan sonra ve vergilerden sonra banka hesabına haftada yaklaşık 50 dolardan fazla geçmediğini söylüyor: "Bu rakam çok küçük ama sadakat ile ilgili. Çünkü hayatımda daha önemli ne yapabilirim? Kimse beni kovmayacak. Ve Apple için her zaman güçlü hislere sahibim."
Okuyucu Yorumlarıİlk yorum yapan siz olun Giriş Yapın