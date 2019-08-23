Surface Pro 5 ve 6'da Can Sıkan Batarya Sorunu
Microsoft'un Surface Pro 5 ve 6 cihazlarını kullananlar, hiç de hoş olmayan kötü bir sürprizle karşı karşıya!
- Ercan Uğurlu
Microsoft'un Surface Pro serisi bilgisayarları ülkemizde satışta olmasa da dünya çapında çok sayıda kişi tarafından severek kullanılıyor. Fakat bu kullanıcıların bazılarından Surface Pro için kötü haberler gelmeye başladı. Surface Pro batarya sorunlarıyla bir kez daha karşılaşmış durumda.
Microsoft'un Surface Pro serisi, batarya sorunlarına yabancı değil. 2014 yılında Surface Pro 3 ile bu konuda birtakım sorunlar yaşayan Microsoft, şimdi Surface Pro 5 ve 6 ile de benzer duruma düşecek gibi. Zira bazı kullanıcılar Surface Pro 5 ve 6 için batarya bozulmalarını rapor etmeye başladı.
Kullanıcılar tarafından raporlanan veriler doğrultusunda, şu an Microsoft henüz sorunu tam olarak anlayabilmiş değil. Zira bazı modellerde cihaz şarja bağlı iken bataryanın yüzde 0 olarak göründüğünü, bir diğerinde ise, bataryanın yalnızca 309 şarj döngüsünden geçmesine karşın kapasitenin yüzde 30'un altına düştüğü söyleniyor.
Microsoft'un Surface Pro 5 modeli Mayıs 2017'de piyasaya sürülmüş, Surface Pro 6 ise geçtiğimiz ekim ayında raflara yerleştirilmişti. Microsoft, şu an için sorunlarla ilgili henüz resmi bir çözüm açıklamasında bulunmuş değil. Ancak kısa zaman içinde konuyla ilgili bir duyuruda bulunacaktır diye düşünüyoruz.
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