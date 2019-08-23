Surface Pro 5 ve 6'da Can Sıkan Batarya Sorunu

Microsoft'un Surface Pro 5 ve 6 cihazlarını kullananlar, hiç de hoş olmayan kötü bir sürprizle karşı karşıya!

  • Ercan Uğurlu
Surface Pro 5 ve 6 Kullanıcılarından Kötü Haber

Microsoft'un Surface Pro serisi bilgisayarları ülkemizde satışta olmasa da dünya çapında çok sayıda kişi tarafından severek kullanılıyor. Fakat bu kullanıcıların bazılarından Surface Pro için kötü haberler gelmeye başladı. Surface Pro batarya sorunlarıyla bir kez daha karşılaşmış durumda.

Microsoft'un Surface Pro serisi, batarya sorunlarına yabancı değil. 2014 yılında Surface Pro 3 ile bu konuda birtakım sorunlar yaşayan Microsoft, şimdi Surface Pro 5 ve 6 ile de benzer duruma düşecek gibi. Zira bazı kullanıcılar Surface Pro 5 ve 6 için batarya bozulmalarını rapor etmeye başladı.

Kullanıcılar tarafından raporlanan veriler doğrultusunda, şu an Microsoft henüz sorunu tam olarak anlayabilmiş değil. Zira bazı modellerde cihaz şarja bağlı iken bataryanın yüzde 0 olarak göründüğünü, bir diğerinde ise, bataryanın yalnızca 309 şarj döngüsünden geçmesine karşın kapasitenin yüzde 30'un altına düştüğü söyleniyor.

Microsoft'un Surface Pro 5 modeli Mayıs 2017'de piyasaya sürülmüş, Surface Pro 6 ise geçtiğimiz ekim ayında raflara yerleştirilmişti. Microsoft, şu an için sorunlarla ilgili henüz resmi bir çözüm açıklamasında bulunmuş değil. Ancak kısa zaman içinde konuyla ilgili bir duyuruda bulunacaktır diye düşünüyoruz.

Whatsapp'ta Paylaş

Okuyucu Yorumları

İlk yorum yapan siz olun
Sen de yorum yaz

 

"The One" kavramının güzelliği!

Robot devrimine hazır mısınız?

CHIP'i Takip edin
E-Posta listemize katılın
CHIP Dergi Mobil Cihazınızda
Apple Store
Google Play

Günün En çok Okunanları
Galaxy A50s ve A30s Tanıtıldı, İşte Özellikleri
LG'den 2 Yeni Telefon: İşte K50S ve K40S!
Galaxy S11 Nasıl Olacak? İşte Tahminlerimiz
Dijital Reklama Yön Veren Markalar İstanbul'da
iPhone 11'de USB-C İzleri

İlginizi çekebilir

 

 