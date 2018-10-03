Surface Pro 6 ve Fazlası Tanıtıldı!
Microsoft, düzenlediği etkinlikte yeni Surface cihazları ile birlikte, Windows 10 Ekim Güncellemesini de resmi olarak duyurdu!
Microsoft, düzenlediği etkinlikte yeni Surface cihazlarını tanıttı. Ayrıca, Windows 10 Ekim Güncellemesinin de yayınlandığını müjdeledi.
Surface Pro 6
Microsoft'un iddiası, yeni Surface Pro 6'nın, önceki modele göre yüzde 67 daha güçlü olduğu yönünde. Bunu sağlayansa, kuşkusuz sekizinci nesil Intel işlemciler (quad-core Intel Core i5 ve i7) ve yenilenmiş soğutma sistemi.
Önceki model olan Surface Pro ile oldukça benzer bir tasarım sunan Surface Pro 6, 12.3 inç ekranında 276ppi piksel yoğunluğu sunuyor. Pil ömrü ise, 13.5 saate kadar uzatılmış durumda. 16GB'a kadar bellek seçeneği ile gelen yeni Surface Pro 6, 1TB SSD ile birlikte satışa sunulacak. Beklenen siyah renk ise, tabii ki raflarda olacak.
16 Ekim'de teslimatına başlanacak olan cihaz, 899 dolardan başlayan fiyat etiketlerine sahip olacak.
Surface Laptop 2
Surface Laptop 2 de, yine Intel'in sekizinci nesil işlemcileri sayesinde, önceki modelden yüzde 85 daha hızlı. Siyah renk seçeneği bu cihazda da tercih edilebiliyor. RAM ve depolama alanı seçeneklerinde ise herhangi bir geliştirme yok.
Ekran yine 13.5 inç büyüklüğünde ve 2,256 x 1,504 çözünürlük sunuyor. Ancak bu kez 1,500:1 gibi oldukça başarılı bir kontrast oranı söz konusu. Kullanılan LCD panelin, geleneksel bir laptop'ta kullanılan en ince panel olduğunu da söylemek gerek.
999 dolardan başlayan fiyatlarla raflarda olacak olan Surface Laptop 2, 16 Ekim tarihinde dağıtılmaya başlanacak.
Surface kulaklıklar
Her ne kadar etkinlikte bir telefon tanıtılması ihtimali heyecan yaratsa da, bunun yerine elimizde yeni bir kulaklık var. 349 dolara satılacak olan yeni Surface Headphones, Microsoft'un ilk "premium" kulaklığı olma özelliğini taşıyor.
Kablosuz kulaklık, tabii ki Cortana ile birlikte geliyor. Bu sayede, sesli komutlarla müziğinizi yönetebiliyorsunuz.
Windows 10 Ekim Güncellemesi
Tüm donanım duyurularının yanında, beklenen Windows 10 Ekim Güncellemesi de resmi olarak indirilmeye sunuldu. Your Phone uygulaması, Fluent Design tasarım dilinde yapılan geliştirmeler ve geliştirilmiş multi-tasking özelliklerinin yanında, pek çok güvenlik güncellemesi de söz konusu.
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