Surface Pro 6 ve Fazlası Tanıtıldı!

Microsoft, düzenlediği etkinlikte yeni Surface cihazları ile birlikte, Windows 10 Ekim Güncellemesini de resmi olarak duyurdu!

Surface Pro 6, Surface Laptop, Ekim Güncellemesi

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