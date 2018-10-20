Surface Pro 6'ya 10 Üzerinden 1
Surface Pro 6'yu parçalarına ayıran iFixit ekibi, 2'si 1 arada cihaza verebileceği en düşük notu verdi!
Yeni bir Microsoft cihazının piyasaya sürülmesinin ardından kaçınılmaz parçalama iFixit'ten geldi ve Surface Pro 6 tahmin edeceğiniz gibi onarılabilirlik açısından 1/10 skora layık görüldü.
Her zamanki gibi, bu puanın temel sebeplerinden biri, tutkalın aşırı kullanımı oldu. Herhangi bir onarımdan önce ekranın sökülmesinin gerekmesi ve bu ekranın da inatçı bir yapışkan ile yerine sabitlenmesi, tamir sırasında ekranın kırılmasına dahi yol açabiliyor.
Pil aynı zamanda cihaza sağlam bir şekilde yapıştırılmış durumda ve konektörü ise anakartın altında. Yani normal bir insanın tamir etmesinin imkansız olması bir yana, bir teknisyen için bile pili cihazdan ayırmak son derece zor olabilir.
Bu arada dört hücreli batarya, 45Wh ile geçen yılki modelle aynı kapasiteye sahipti. Yapılan Surface Pro 6 incelemelerinde, tahmini batarya ömrünün önceki modelle aynı kalarak ortalama 13.5 saatte olduğu söyleniyor.
Surface Pro 6, çıkarılabilir depolama alanı olmaması nedeniyle de çok fazla eleştiriye maruz kalıyor. Hibritin karmaşık yapısının, diğer tabletlere kıyasla çok fazla onarım işi gerektirdiği ve cihazın "yükseltilemez ve değiştirilemez" olduğu sonucuna varılıyor.
Yani evet, Microsoft cihazının her zamanki gibi, onarım açısından düşük skor alması konusunda bir sürpriz yok. Ve eğer 1/10 puanlık skorun kötü olduğunu düşünüyorsanız, o zaman diğer Surface ürünleri arasında aslında daha düşük bir not almış ürünün olduğunu hatırlamakta fayda var. Orijinal Surface Laptop, etkileyici bir 0/10'ı elde etmeyi başarmıştı.
Ancak sadece Microsoft tamir edilebilirlik konusunda sınıfta kalan teknoloji devi değil. Apple'ın tabletleri de iFixit'in derecelendirme notlarında geleneksel olarak kötü puanlar alıyor. Bunun sebebi ise, tabletlerin ince ve zarif premium cihazlar olmasından dolayı yapımında verilen tavizlerin kolay onarımları engellemesi olarak görülüyor.
Yavuz Alp Şimşek
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