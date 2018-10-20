Surface Pro 6'ya 10 Üzerinden 1

Surface Pro 6'yu parçalarına ayıran iFixit ekibi, 2'si 1 arada cihaza verebileceği en düşük notu verdi!

Surface Pro 6 Berbat Bir Tamir Skoru Aldı

Okuyucu Yorumları

İlk yorum yapan siz olun
Sen de yorum yaz

 

Haydi, Güney Kore'ye gidiyoruz!

Oyuncular buraya!

CHIP'i Takip edin
E-Posta listemize katılın
CHIP Dergi Mobil Cihazınızda

Günün En çok Okunanları
Surface Pro 6'ya 10 Üzerinden 1
Antartika'dan Gelen Garip Sesler Ürkütüyor!
Biznet Bilişim, Önerilen İlk Türk Şirket Oldu!
Red Hydrogen One'ın Özellikleri Ortaya Çıkıyor
Huawei'nin Katlanan 5G Telefonu Geliyor

İlginizi çekebilir