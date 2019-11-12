Surface Pro X'i de Paramparça Ettiler!

Microsoft'un Surface Pro X laptopunda iFixit tarafından yapılan inceleme, cihazın Surface Laptop 3'ten bile daha kolay tamir edilebildiğini gösterdi. Surface Laptop'un aldığı 10 üzerinden 5 puanın karşısında Surface Pro X, 10 üzerinden 6 aldı.
İncelemenin sonucunda iFixit'e göre en olumlu gelişme, ekranı çıkarmadan, sadece bir SIM çıkarma piniyle ve tornavidayla ulaşılabilen SSD'nin "gerçek anlamda kullanıcı tarafından değiştirilebilir" olmasıydı. iFixit, bu kadar ince bir cihazda bunun müthiş olduğu yorumunu yaptı. Kullanılan SSD'nin Surface Laptop 3'teki ile aynı olması, puana olumlu katkıda bulundu.
Cihazda kullanılan tüm vidalar Torx iken iFixit, ekranın kolay sökülebilmesinden de etkilendiğini söylüyor. Ekran, ısıtarak çözülmesi gereken yapıştırıcı yerine köpük yapıştırıcıyla tutturulmuş ve bu yapıştırıcı, rahatça kesilebiliyor. Yine de bu, ekranı kendi başınıza değiştirebileceğiniz anlamına gelmiyor. Bunların yanında pilin cihaza yapıştırıldığı gözlendi, yani pil konusunda bir değişiklik yok.
Pil konusunda gelişme yaşanmasa da, Microsoft'un Surface Pro X'te doğru yönde adım atması sevindirici.
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