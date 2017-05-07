Tabletler Düşerken Apple Liderliğini Koruyor!
Tabletler düşüyor, iPad satışları ise adeta tepetaklak olmuş durumda. Buna rağmen halen, Apple'ı sevindirecek bir şeyler de var!
Apple iPad, tablet piyasasının lideri olmayı sürdürüyor ancak tablet piyasası, küçülmeyi durdurmuş değil. IDC'nin yeni raporuna göre Apple, 2017'nin ilk üç ayında 8,9 milyon iPad sattı. Çeyrek boyunca satılan toplam tablet sayısı 36,2 milyon.
Apple'ın satış rakamları çok etkileyici gibi görünse de firma, tablet satışlarında büyük bir düşüş yaşadı. Firmanın iPad satışları, geçen seneki aynı döneme kıyasla yüzde 13 düştü. Böylece IDC'ye göre Apple, önceki yıla göre çeyrekten çeyreğe 13. kez gerilemesini sürdürdü. Apple'ın düşüşü, tabletlere olan ilginin dünya çapında azalmaya devam ettiğinin bir göstergesi.
Birinci çeyrekte satılan 36,2 milyon tablet, 2016'nın ilk çeyreğine göre yüzde 8,5'lik bir gerileme yaşandığını gösteriyor. Aynı zamanda tablet piyasası, önceki yılın aynı çeyreğiyle yapılan karşılaştırmada 10 çeyrek üst üste gerilemiş oldu.
Tabletlerin gerilemesinin ilk nedeni, IDC üst düzey yöneticisi Ryan Reith'e göre akıllı telefonlara olan tüketici ilgisi. Diğer tabletlere baktığımızda ise rakiplerin en azından Apple gibi birkaç basamak birden düşmediklerini görüyoruz. İkinci sırada yüzde 16,5 pazar payı ve 6 milyon sevkiyatla Samsung bulunuyor. Üçüncü sıradaki Huawei'nin sevk ettiği 2,7 milyon tablet çok gibi görünmeyebilir ancak firma, önceki seneye göre yüzde 35'lik bir büyüme kaydetti.
İşte IDC'nin birinci çeyrek tablosu:
Zeynel A. Öztürk
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