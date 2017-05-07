Tabletler Düşerken Apple Liderliğini Koruyor!

Tabletler düşüyor, iPad satışları ise adeta tepetaklak olmuş durumda. Buna rağmen halen, Apple'ı sevindirecek bir şeyler de var!

Tabletler Düşerken Apple Liderliğini Koruyor!

Okuyucu Yorumları

İlk yorum yapan siz olun
Sen de yorum yaz

 
Maximum Mobil hayatımızı kolaylaştırıyor!

CHIP'i Takip edin
E-Posta listemize katılın

Günün En çok Okunanları
Facebook, Skandallara Böyle Dur Diyecek!
Galaxy S8 Active, User Agent Dizisinde Göründü!
Canon'un Yeni Aynasızı Geldi. İşte EOS M6!
Bosch'ta, çamaşır makinesinden "çok" daha fazlası var!
Motorola, "Üretken" Moduyla Neyi Kastediyor?

En Çok İndirilenler
CCleaner
VLC media player (64 Bit)
Avira Free
7-Zip (64 Bit)
Adobe Reader
İlginizi çekebilir