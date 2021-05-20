Tapo Dış Mekan Güvenlik Kamerası Türkiye'de

TP-Link'in akıllı ev ürünleri serisi Tapo'nun dış mekan güvenlik kamerası da satışa sunuldu. Ultra yüksek çözünürlüğe sahip olan Tapo C310, hem gündüz hem gece kaliteli görüntü kaydı yapabiliyor. İster kablo ile ister Wi-Fi üzerinden ağa bağlanabilen kamera, kurulum kolaylığı da sunuyor.