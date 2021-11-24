Tarantino Sıraladı: En Sevdiği 20 Grindhouse Filmi

Tarantino, 70'li ve 80'li yıllarda filmlerini büyük ölçüde etkileyen Grindhouse filmleri sunan salonlarda çok zaman geçirdi. Peki, en sevdiği filmler hangileriydi?

Quentin Tarantino'nun En Sevdiği 20 Grindhouse Fil

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