Tarantino Sıraladı: En Sevdiği 20 Grindhouse Filmi

Quentin Tarantino'nun filmleri, Grindhouse filmlerinden çokça ilham alıyor ama onun favorileri hangileri? Screenrant'ın haberine göre Tarantino bir röportajda türünün en iyi 20'sini sıraladı.
1920'lerde ortaya çıkan Grindhouse sinemaları gün boyunca genel olarak düşük bütçeli korku, şiddet, seks temalı ucuz bütçeli filmleri izleten salonlardı. Öyle ki sinema salonlarının argo adı da (Türkiye'deki 3 film birden gibi) aynı zamanda türün adı haline geldi.
Bugün çok az Grindhouse olmasına rağmen, Tarantino 70'ler ve 80'lerde buralarda geçirdiği zamanlardan sık sık bahsetti. İşte Quentin Tarantino'nun en sevdiği 20 Grindhouse filmi.
1. Teksas Katliamı
Tarantino'ya bu filmler içinde en iyisi olan Teksas Katliamı, tür için birçok standart belirleyen, tüm zamanların en ünlü slasher filmlerinden biridir.
2. Ölülerin Şafağı (Dawn of the Dead)
Dünya ölüler tarafından yönetilmek üzeredir. Bu küresel kaos içinde hayatta kalmanın yolu nedir?
3. Yaşayan Ölülerin Gecesi (Night of the Living Dead)
Tarantino'nun listesinde bu orijinal zombi filmi de yer alıyor. Romero'nun ilk uzun metrajlı filmi sonraki tüm zombi filmlerine de ilham kaynağı oldu.
4. Cadılar Bayramı (Halloween)
John Carpenter imzasını taşıyan film mahalleye dehşet saçan sapık ve ondan kurtulma çabası içindeki genç kız arasındaki mücadeleyi anlatıyordu.
5. Coffy
Genç kız kardeşini eroin bağımlısı haline getirenlerin peşine düşen bir hemşirenin hikayesini anlatıyordu.
6. Yuvarlanan Gök Gürültüsü
Tommy Lee Jones'un başrolde olduğu 70'lerin sonlarına doğru uzanan bir gerilim filmi.
7. Ölümün Beş Parmağı
King Boxer adıyla da bilinen bir Hong Kong dövüş sanatları filmi.
8. Mack
Tarantino'nın listesinde 1973 yapımı Mack de bulunuyor.
9. Yıldız Gemisi Venüs'ten Gelen Kız
Yıldız Gemisinden Kız Venüs , kendi ülkesinde The Sexploer adıyla bilinen bir İngiliz filmidir. İnsanların seks alışkanlıklarını incelemek için Venüs gezegeninden Londra'ya seyahat eden bir kızı (Monika Ringwald) anlatıyor.
10. Soldaki Son Ev
Wes Craven'in ilk yönetmenlik denemesi olan bu korku filmi kaçırılıp işkence gören ve anne babasını intikam için aç bırakan bir kız hakkında. Şiddet tasvirleri içeren film tepki toplamıştı.
11. Uçan Giyotin Ustası
Tek kollu bir dövüş sanatları ustasının, kendisini takip eden suikastçıyı bulmasını konu alıyor.
12. Silinme (The Boss)
Henry Silva'nın patronu için rakip bir suç ailesinin birkaç üyesini öldüren bir tetikçiyi oynadığı çok az bilinen bir İtalyan suç filmi. Rakip aile daha sonra, aileler arasında şiddetli bir güç mücadelesini başlatan intikam peşindedir.
13. Sokak Dövüşçüsü (The Streetfighter)
Filmde aktör ve dövüş sanatçısı Sonny Chiba, bir Japon sokak dövüşçüsü olarak yer aldı.
14. Psişik (The Psychic)
Bir İtalyan korku-gerilim filmi.
15. The Lady in Red
1930'ların bu aksiyon-dramı, Chicago'nun büyük şehir hayatı için kırsal bölgeyi terk eden genç bir kadının hikayesini anlatıyor.
16. They Call Her One Eye
1973 İsveç yapımı. Gerilim filminin baş karakteri, onu uyuşturucu bağımlılığı ve fuhuşa zorlayan adamlardan intikam almak istiyor.
17. Suspiria
Film, zamanında olumsuz eleştiriler aldı, ancak o zamandan beri bir kült haline geldi.
18. The Chinese Boxer
Chinese Boxer , uluslararası adı The Hand Of God olarak da bilinen bir Hong Kong kung fu filmidir .
19. The Savage Seven
Zamanında olumsuz eleştiriler aldı, ancak o günden beri de bir klasik haline geldi. Hatta İtalyan yönetmen Luca Gudagnino, filmin modern bir versiyonuna imza attı. Suspiria Tarantino'nun kana bulanmış filmlerine ilham veren yine kanlı bir film.
20. The Pom Pom Girls
Futbol rekabetlerinin ortasında, ponpon kızlarla lise aşklarını anlatıyor.
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