Tarayıcınız hakkınızda neleri "sızdırıyor"?
Web tarayıcınız, siz farkında bile olmasanız da, hakkınızda pek çok bilgiyi alıp, diğer sitelere "sızdırıyor." Peki ama neleri sızdırıyor?
Her gün kullandığınız, belki farkında olmadan fazlasıyla güvendiğiniz web tarayıcınız, tüm çevrimiçi sırlarınızı haberiniz olmadan internete sızdırıyor olabilir mi? Bunu nasıl anlayabilirsiniz?
Tarayıcınız hakkınızda neler biliyor?
Web tarayıcınız, belirli bir kişisel bilgi kümesini sürekli olarak diğer web sitelerinin erişimine sunar. Bu çoğu zaman daha isabetli reklamlarla karşılaşmanız içindir. Tarayıcınızın genellikle sitelere verdiği bilgiler arasında şunlar var:
Konumunuz: Web tarayıcılarının çoğunda bulunan geolocation API, sitenin hangi sürümünün açılacağını belirlemekte kullanılır. Bununla birlikte Geolocation API'nın siteleri sunduğu konum bilgisi, telefonunuzdaki kadar isabetli olmayabilir; bazı durumlarda bulunduğunuz yerden yüzlerce kilometre uzakta görünebilirsiniz.
Donanım ve yazılım: Tarayıcınız, sisteminzdeki donanım ve yüklü yazılımlar hakkında bilgiler sağlar. Bu sayede sitenin cihazınıza uygun olan sürümü sunulur. Yüklediğiniz eklentilerin de algılanması mümkün olabilir.
Bağlantı: Bazı web siteleri, bağlantı bilginizi alarak size hangi içeriği sunacağını seçebilir.
Sosyal medya: Sosyal medya hesaplarınız, sitelere eklenen sosyal araçlar yoluyla sizi tüm internette takip edecektir. Çoğu sosyal ağ ücretsiz olduğundan ve reklamlardan para kazandığından, böyle davranmayı tercih ederler. Örneğin Facebook, sosyal ağa oturum açmışsanız dolaştığınız "sakıncalı" sitelerden haberdar olabilir.
Telefon elinizde mi, masada mı bilinebilir!
Jiroskop: Aslında bu sensör sadece mobil cihazlarda olsa da tarayıcınız, bu bilgiyi hem laptop'larda, hem de mobil cihazlarda gönderir. Tek fark, laptop'larda ve masaüstü PC'ler belirli değerlerin "yanlış" veya "null" olarak gönderilmesidir. Burada belki rahatsız edici olan ise web tarayıcınızın telefonunuzun elinizde mi yoksa masanın üzerinde mi olduğunu bulabilmesi.
Web tarayıcınızın elde ettiği verileri, bu bilgilerin ne kadar kolay alındığını göstermeyi amaçlayan What Every Browser Knows About You üzerinde görebilirsiniz. Site, sadece tarayıcınızın sunduğu bilgileri göstermekle kalmayıp, bilgileri gizlemek için yapabileceklerinizi de söylüyor.
Bakabileceğiniz tek adres bundan ibaret değil. Tarayıcınızın ne kadar bilgi sızdırdığını panopticlick.eff.org web sitesi üzerinde de test edebilirsiniz.
Nasıl durdurabilirsiniz?
Sızıntıyı, izlenmeleri, çerezleri ve fazlasını durdurmak istiyorsanız, birkaç seçeneğiniz var. Ghostery, NoScript, Disconnect ve uMatrix gibi tarayıcı eklentileri, bu konuda oldukça başarılılar. Bununla birlikte web tarayıcınızda bulunacak bir güvenlik açığı veya sorun, bu eklentilere rağmen bilgilerinizin sızmasına neden olacaktır. Bir başka sorun ise bilgilerinizi elde eden web sitelerinin çoğunun, bu bilgileri başka sitelere sunması. Çoğu web sitesinin web tarayıcınızın "beni takip etme" isteğini yok sayması, önemli bir sorun olmayı sürdürüyor.
Zeynel A. Öztürk
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