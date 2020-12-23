Tarihe Geçen, Unutulmaz Geri Çağırma Vakaları: Galaxy Note 7 ve Diğerleri

Teknoloji dünyası her geçen gün gelişmeye devam ediyor; başarılı ürünler ardı ardına piyasaya sürülüyor. Ama bazen evdeki hesap çarşıya uymayabiliyor. Dev şirketlerin büyük ümitlerle piyasaya sürdüğü ürünler, yaşanan ciddi sıkıntılar sonrasında geri çağırma vakalarına sahne oldu. Bu geri çağırma vakalarının bazıları onarım işlemlerini içerirken, bazıları ise ücret iadesine kadar varan sonuçlar doğurdu.
Geçmişe dönüp baktığımızda, sayısız geri çağırma olayı ile karşılaşabiliyoruz. Ama bunlardan bazıları, tarihe "unutulmaz geri çağırma vakaları" olarak geçti. Biz de bu yazımızda, 9 "unutulmaz geri çağırma vakasını" bir araya getirdik...
1. Samsung Galaxy Note 7 yanması
Samsung, Note srisinin yeni telefonunu, Galaxy Note 6'yı es geçerek Galaxy Mote 7 olarak isimlendirmişti. Telefon kağıt üzerinde oldukça iyi görünüyordu. Ama satışların başlamasıyla birlikte, büyük bir felaket de beraberinde geldi. Telefonun pillerinde yaşanan sorun, ciddi yanmalara yol açıyordu. Samsung önce bu sorunu düzeltmeye çalıştı ama başarılı olamadı. Bunun üzerine de tüm Galaxy Note 7'ler geri çağrıldı, kullanıcılara ücret iadesine kadar varan seçenekler sunuldu.
2. Sony'nin laptop pilleri
Sony, yıllardır VAIO ve diğer laptop'larının pillerini geri çekmesiyle hatırlanıyor. Sony'nin yüzünü iyice kızartan ise firmanın sanki bir tür pil uzmanıymış gibi Dell, Toshiba ve HP gibi firmalara laptop pilleri sağlamış olması. Bu durum, üreticileri yüzbinlerce pili geri çağırmaya zorlamıştı.
3. Amazon'un hoverboard krizi
İsimlerinin aksine, uçmadıkları için ayrı bir tartışma konusu olan "hoverboard"lar, 2015'te adeta dünyanın bir kısmını ateşe verdiler. Bazı modellerin pilleri o kadar sık patladı ki Amazon'un İngiltere kolu, bazı markaların cihazlarını çöpe atmanızı veya geri dönüşüm merkezine getirmenizi; kısacası onlardan hemen kurtulmanızı istedi.
4. EE'nin "güç çubuğu"
Dağıtılmaya başlandıktan sonra yandığı anlaşılan EE Power Bar, bir başka çıkış fiyaskosuna imza attı. EE'nin mobil şarj cihazını alanlara tavsiyesi, onu evinizden uzak tutmanızdı. Firma elbette cihazın sahiplerine geri ödemede bulundu.
5. Xbox 360'ın kırmızı ölüm halkası
Tüm Xbox'ların geri çağırılmasına neden olmasa da, yaşananlar Microsoft'un itibarını zedeledi. "Kırmızı ölüm halkası" olarak bilinen, Xbox 360'ın bir anda tuğlaya dönüştüğünü gösteren sorun, Microsoft'un milyarlarca dolarlık cihazı değiştirmesiyle sonuçlandı.
6. Nvidia Shield'ın aşırı ısınma sorunu
Nvidia'nın Android oyun makinesi girişimleri, 8 inç'lik cihazın aşırı ısınması sonucunda bazı modellerin geri çağırılmasıyla boşa gitti. Sorun yine aşırı ısınan pillerden kaynaklanıyordu. Cihazı kullananlardan bazılarına göre çözüm, onu suya atıp kaçmak iken resmi çözüm, Nvidia'dan değişim talep etmekten geçiyordu.
7. Nest'in kafa karışıklığı
Google tarafından satın alınan Nest'in ürünlerinden Nest Protect Smoke + CO, herhangi bir nedenle yangın alarmı verdiğinde, alarmı elinizi sallayarak cihaza "sorun yok, her şey yolunda" diyebiliyor ve alarmı durdurabiliyordunuz. Ancak cihazın el sallamayla, altından geçen insanları aynı şekilde algılaması, onu yangın gerçekten çıktığında işe yaramaz hale getirebilirdi. Yangın sırasında etrafta koşuşan insanlar, muhtemelen alarmın kapanmasına neden olacaktı. Nest bu durumun üzerine ürünlerini geri çağırdı ve büyük bir yazılım güncellemesi yayınladı.
8. Toyota'nın sıkışan pedalları
Yine inanılmaz büyüklükte bir vakayla karşı karşıyayız. Bu kez Toyota, 2009 ve 2010'da üst üste gelen şansızlıkların devam etmesiyle 9 milyondan fazla otomobilini geri çağırmak zorunda kaldı. Sorun ise gaz pedallarının basılı haldeyken sıkışabilmesi, aracın otoyolda bir anda hız canavarına dönüşebilmesiydi.
9. Apple'ın elektrik çarpan adaptörleri
Apple kullanıcısı iseniz Samsung'un Note 7 nedeniyle başına gelenlere gülmeyin. Apple, Avrupa, Avustralya, Kore ve Brezilya'da sattığı, neredeyse ölüme yol açacak çok sayıda fiş adaptörünü geri çağırmak zorunda kalmıştı. Sorun ise adaptörlerin tasarımındaydı.
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