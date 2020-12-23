Tarihe Geçen, Unutulmaz Geri Çağırma Vakaları: Galaxy Note 7 ve Diğerleri

Teknoloji tarihi, yaşanan sorunlar nedeniyle üreticisi tarafından geri çağırılan başarısız ürünlerle dolu. Ama bu geri çağırma vakalarının bazıları, gerçek anlamda "unutulmaz" olarak tarihe geçmiş durumda. İşte onlardan dokuzu...