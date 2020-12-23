Bir Erkek Olmadan, Bir Dişi Canlının Üremesi Mümkün mü? Cevap: Evet!

Hayvanat bahçesinde, herhangi bir erkek ile karşılaşmadan kendi kendine yavru üreten dişi su ejderhası, görenleri şaşırttı. Ama bu olay aslında çok da şaşırtıcı değil; bir adı bile var: Partenogenez.

23 Aralık 2020 00:03

Levent Öztürk