Tarihin En Büyük Kripto-Para Soygunu!
İzlanda'da tarihin en büyük kripto-para soygunlarından birinin yaşandığı açıklandı!
- Levent Öztürk
Geçen her gün yeni bir kripto-para birimi soygunu haberi geliyor. Ancak görünene göre İzlanda'daki hırsızlar bu durumu bir adım daha öteye götürdüler ve Bitcoin ile kardeşlerinin madenciliğinde kullanılan yaklaşık olarak 600 bilgisayarı çaldılar.
Otoritelerin İzlanda tarihinin "en büyük hırsızlık serilerinden biri" olarak tanımladığı olayda, Associated Press'in söylediğine göre on bir kişi göz altına alınmış durumda. Pek çok kripto-para birimi madencilik olarak tanımlanan bir sistem kullanmakta ve bu sistemde, karmaşık bir algoritma denklemini çözmek için farklı ve bağımsız bilgisayarlardan oluşan bir ağ söz konusu. Bu çözümün sonunda para biriminden yeni bir adet üretiliyor ve başarıya ulaşan bilgisayara hediye ediliyor. Bu işlem büyük miktarda işlem gücü istiyor ve günümüzde hobi olarak uğraşılabilecek bir şey olmaktan çıkmış durumda. Üst seviye madencilik uğraşları için bol miktarda ekipmana ve kaynağa ihtiyaç duyuluyor.
Associated Press'in söylediğine göre değeri yaklaşık 2 milyon dolara ulaşan güçlü bilgisayarlar henüz bulunamadı. Ancak eğer bu bilgisayarlar orijinal amaçları için – yeni bitcoinler üretmek – kullanılırlarsa hırsızların, bu bilgisayarları satmaya bile ihtiyaç duymadan devasa bir kar elde etmeleri mümkün.
Cuma günü alınan bir karar ile bir hakim, on bir şüphelinin ikisinin gözaltında kalmasına karar verdi. Advania Data Centers CEO'su Şubat ayında İzlandalı haber kaynağı Visir ile yaptığı bir görüşmede, hırsızların güvenlik kameralarına yakalandıklarını söylemiş ancak devam eden inceleme dolayısıyla tam olarak nelerin çalındığını açıklamamıştı.
Şimdi ise polis, yerel internet sağlayıcıları, elektrikçiler ve depo ünitelerine herhangi bir güç kullanımı fazlalığını bildirmeleri konusunda istekte bulunduktan sonra, farkındalık yaratmak amacıyla bu dava hakkında konuşmaya istekli görülüyor. Washington Post'un belirttiğine göre elektriğinin %80'ini hidroelektrik santrallerden sağlayan İzlanda, düşük enerji masrafları sebebiyle büyük çaplı kripto-para maden çalışmalarının merkezi haline dönüşme yolunda ilerliyor. Bu arada yerel halk ve otoriteler ise ülkenin altyapısının eklenen bu yüke uzun süre dayanamayacağından endişeleniyorlar.
Pratik olarak ise 600 çalıntı bilgisayar ile İzlanda'da bir maden operasyonu başlatmak pek mümkün gözükmüyor. Sadece 340000 nüfusa sahip olan bu küçük ülkede bu boyutta bir veri merkezi başlatmak muhtemelen dikkat çekecektir. Tabi ki bilgisayarların çoktan başka bir ülkeye kaçırılmış olmaları da mümkün...
Okuyucu YorumlarıToplam 1 Yorum Giriş Yapın
600 para bilgisayarı çalınmış. Hmm, garip bir durum!