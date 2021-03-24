İnternet Hız Testi Nasıl Yapılır? İnternet Hızı Nasıl Ölçülür?

İnternet, artık hayatımızın olmazsa olmazı. Bir şeyler öğrenmek istediğimizde hemen internetin başına geçiyoruz. Alışverişimizi internetten yapıyor, bankacılık işlemlerimiz için ilk durağımız internet oluyor. Hatta COVID-19 salgını ile birlikte işlerimiz de iyiden iyiye internete taşınmış durumda. Eğitim deseniz, o da pek çok öğrenci için internet üzerinden devem ediyor.
Kısacası artık her işimiz için ilk durağımız internet olmuş durumda. Bu da, doğal olarak hızlı bir internete sahip olma ihtiyacını daha da artırıyor. Ne yazık ki ülkemizdeki internet bağlantısının kusursuz olduğunu söylemek pek mümkün değil.
İnternet Hızı Nasıl Test Edilir?
Peki ama sizin internetinizin ne kadar hızlı olduğunu hiç merak ettiniz mi? Bunu öğrenmek için başvurabileceğiniz pek çok farklı çevrimiçi test seçeneğine sahibiz. Bu testler yardımıyla sadece internet hızınızı değil, ping değerinizi ve bazı farklı değerleri de öğrenme şansına sahip olabiliyoruz.
Kullanabileceğiniz en iyi internet hız testlerine geçmeden önce, birkaç küçük uyarı yapmakta yarar görüyoruz. Öncelikle, internet hız testi işlemini gerçekleştirirken bağlantınızın modeminize LAN, yani Ethernet kablosu yoluyla yapılmış olmasında yarar var. En keskin sonucu bu şekilde öğrenebilirsiniz; zira kablosuz bağlantı sırasında hızda belli oranlarda düşüş yaşanması söz konusu olacaktır.
Eğer modem uzak bir yerde ise, tabii ki Wi-Fi üzerinden bağlı olarak da ortalama sonucu alabilirsiniz. Öte yandan kullandığınız antivirüs yazılımları da hız testini etkileyebilir. Hız testinizin olumsuz etkilenmemesi için antivirüs uygulamalarını geçici bir süreliğine kapatmanız faydanıza olacaktır.
Şimdi gelin, internet hızını test etmek için kullanabileceğiniz en iyi internet hız testlerine birlikte göz atalım...
CHIP Online İnternet Hız Testi
CHIP Onine olarak bizim ilk tercihimiz, kuşkusuz kendi internet hız testimiz olacak. CHIP Online İnternet Hız Testi sayfasına girip Testi Başlat'a tıklayarak internet bağlantı hızınızı kolayca öğrenebilirsiniz. İnternet hız testi yapılırken, test başladığında standart olarak bağlantınız için en iyi sunucu seçilir. Ancak dilerseniz sunucuyu kendiniz de seçebilir ve buna göre de internet hızınızı test edebilirsiniz.
Ookla SpeedTest İnternet Hız Testi
İnternet hız testleri arasında en popüler olanı Ookla'nın sunduğu SpeedTest uygulaması. SpeedTest.net adresi üzerinden ulaşabileceğiniz sayfa üzerinden kolaylıkla internet hızınızı öğrenebiliyor, download ve upload hızınızı net şekilde görebiliyor, ping değerinizi öğrenebiliyorsunuz.
Türk Telekom İnternet Hız Testi
Bir diğer bilinen hız testi uygulaması ise altyapı sağlayıcı olan Türk Telekom'a ait. Türk Telekom Hız Testi sayfası üzerinden kullanabileceğiniz bu uygulama da, yine size internet hızınızı öğrenmeniz açısından güvenli bir kaynak olacaktır. Hizmetin, Ookla'nın internet hız testi temeline dayandığını belirtmekte de yarar var.
Fast.com İnternet Hız Testi
Fast.com ilginç bir internet hız testi. Arayüz olabildiğince basit. En büyük avantajlarından biri ise, kuşkusuz Netflix'e ait olması. Bu ilk başta garip görünebilir, ancak aslında onu çevrimiçi yayıncılar için harika bir seçim yapan şey de bu. Çünkü test, bağlantınızın Netflix'i arabelleğe almadan maksimum çözünürlükte yayınlayıp yayınlamadığını kontrol etmek için yapılandırılmış.
Fast.com bazıları için harika bir araç olsa da, tüm kullanıcılar için en yararlı test olamadığı da bir gerçek. Diğer hız testlerinde bulacağınız bazı gelişmiş ayarlardan ve ölçümlerden mahrum kalacaksınız. En önemlisi, testiniz için hangi sunucuya bağlanmak istediğinizi belirleme şansınız yok.
TurkNet internet hız testi
Türkye'nin önemli servis sağlayıcıları arasında bulunan TurkNet de, kapsamlı bir internet hız testi sunuyor. Bu testi çalıştırarak internet indirme ve yükleme hızlarını ölçebilir, ping değerini ve bazı önemli değerleri kolaylıkla öğrenebilirsiniz.
İnternet Hızınız Düşükse: İnternet Hızı Nasıl Artırılır?
Peki, yaptığınız internet hız testi sonuçlarında istediğiniz gibi bir sonuç sağlayamıyorsanız ne yapmanız gerekli? Elbette ilk yapmanız gereken, hizmet aldığınız internet servis sağlayıcınızı aramak ve şikayetinizi bildirmek. Bu noktada yetkililer sizlere gerekli açıklamaları yapacaklardır.
Bazen altyapınız iyi olsa da, bina içi kablolamadan veya kullandığınız cihazların stabil çalışmamasından dolayı da problemler yaşanabiliyor. Bina içi kablolama konusunda yine servis sağlayıcınız size yardımcı olacaktır. Ağ cihazlarınızla ilgili problemlerinizi ise çoğu zaman kendiniz halledebilirsiniz.
Bunun için ilk olarak geleneksel yöntemi kullanın: İnternete bağlanmanızı sağlayan cihazları kapatıp açın. Sorun çözülmediyse, kullandığınız ağ cihazlarının tümünü sıfırlayarak (reset) kurulumunu baştan yapmanız, temiz bir başlangıç için ideal olacaktır.
Eğer kablosuz ağ kullanıyorsanız, ağ cihazınızın konumunu değiştirmeyi de deneyebilirsiniz. Örneğin kablosuz modeminizi daha merkezi bir noktaya taşımanız, hız konusundaki sorununuzu çöebilir.
Eğer menzil problemi yaşıyorsanız, menzil genişletici, router, powerline ve erişim noktası gibi cihazlar kullanarak bu sorunu aşabilirsiniz.
Okuyucu Yorumlarıİlk yorum yapan siz olun Giriş Yapın