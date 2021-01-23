TCL, CES 2021'de Ödüllerin Sahibi Oldu

TCL, yakın zamanda katıldığı CES 2021'de ödüllerin sahibi oldu. TCL 20 Serisi'nin, TCL TAB 10S Tablet'in, NXTPAPER Tablet'in, TCL MOVETRACK Hayvan Takip Cihazı'nın, TCL MOVEAUDIO S600 Gerçek Kablosuz Kulaklıklar'ın, TCL Giyilebilir Ekran'ın ve 17'' Kıvrılabilen ve Sarılabilen Ekran gibi gelişmiş teknolojilerin ve konseptlerin aktarıldığı etkinlikte TCL NXTPAPER Tablet CES Editors Choice Award'un, TCL 10 5G de Innovation Award Onur Ödülü'nün sahibi oldu.
TCL NXTPAPER, Performansı Göz Güvenliğiyle Birlikte Sunuyor
Pazardaki en gelişmiş göz korumalı ekranlardan birisini sunan TCL'in yeni NXTPAPER tableti okul, iş ve eğlence için hoş görünümlü mobil bir arkadaş haline geliyor. 8 inç FHD NXTPAPER ekranı, herhangi bir titreme veya zararlı mavi ışık olmadan kağıda benzeyen bir görsel deneyim sağlıyor. Öğrenciler ve profesyoneller için geliştirilen TCL NXTPAPER, sekiz çekirdekli bir işlemciden güç alıyor, bir günden uzun bir kullanım için güçlü 5500mAh bataryanın yanı sıra uzaktan eğitim, video konferans, sunum ve çok daha fazlası için 5 megapiksel ön kamera ve 8 megapiksel arka kameraya sahip.
TCL 10 5G: 5G Teknolojisini Daha Fazla Kişiye Ulaştırıyor
Şirketin 5G özellikli ilk akıllı telefonu olan TCL 10 5G, 5G bağlantının sunduğu faydaları modern ve uygun maliyetli bir ürün arayan tüketicilere ulaştırıyor. SnapdragonTM 7 serisi 5G SoC'sinden (Sistem üzeri Çip) güç alan TCL 10 5G, daha hızlı yükleme, indirme ve yükseltilmiş Wi-Fi bağlantı stabilliği için artırılmış veri bant genişliği sunuyor. TCL 10 5G aynı zamanda büyük ve modern 6.53 inçlik FHD+ DotchTM ekranı sayesinde yüzde 91 ekran-gövde oranına ulaşıyor.
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