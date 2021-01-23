TCL, CES 2021'de Ödüllerin Sahibi Oldu

TCL; 20 Serisi, NXTPAPER Tablet gibi yeni nesil ürün ve teknolojilerini tanıttığı CES 2021'de ödüller almaya hak kazandı.

TCL, CES 2021'de Ödüllerin Sahibi Oldu

TCL, yakın zamanda katıldığı CES 2021'de ödüllerin sahibi oldu. TCL 20 Serisi'nin, TCL TAB 10S Tablet'in, NXTPAPER Tablet'in, TCL MOVETRACK Hayvan Takip Cihazı'nın, TCL MOVEAUDIO S600 Gerçek Kablosuz Kulaklıklar'ın, TCL Giyilebilir Ekran'ın ve 17'' Kıvrılabilen ve Sarılabilen Ekran gibi gelişmiş teknolojilerin ve konseptlerin aktarıldığı etkinlikte TCL NXTPAPER Tablet CES Editors Choice Award'un, TCL 10 5G de Innovation Award Onur Ödülü'nün sahibi oldu.
 
TCL NXTPAPER, Performansı Göz Güvenliğiyle Birlikte Sunuyor

Pazardaki en gelişmiş göz korumalı ekranlardan birisini sunan TCL'in yeni NXTPAPER tableti okul, iş ve eğlence için hoş görünümlü mobil bir arkadaş haline geliyor. 8 inç FHD NXTPAPER ekranı, herhangi bir titreme veya zararlı mavi ışık olmadan kağıda benzeyen bir görsel deneyim sağlıyor. Öğrenciler ve profesyoneller için geliştirilen TCL NXTPAPER, sekiz çekirdekli bir işlemciden güç alıyor, bir günden uzun bir kullanım için güçlü 5500mAh bataryanın yanı sıra uzaktan eğitim, video konferans, sunum ve çok daha fazlası için 5 megapiksel ön kamera ve 8 megapiksel arka kameraya sahip.

TCL 10 5G: 5G Teknolojisini Daha Fazla Kişiye Ulaştırıyor
Şirketin 5G özellikli ilk akıllı telefonu olan TCL 10 5G, 5G bağlantının sunduğu faydaları modern ve uygun maliyetli bir ürün arayan tüketicilere ulaştırıyor. SnapdragonTM 7 serisi 5G SoC'sinden (Sistem üzeri Çip) güç alan TCL 10 5G, daha hızlı yükleme, indirme ve yükseltilmiş Wi-Fi bağlantı stabilliği için artırılmış veri bant genişliği sunuyor. TCL 10 5G aynı zamanda büyük ve modern 6.53 inçlik FHD+ DotchTM ekranı sayesinde yüzde 91 ekran-gövde oranına ulaşıyor.

Whatsapp'ta Paylaş

Okuyucu Yorumları

İlk yorum yapan siz olun
Sen de yorum yaz

 

Evden çalışanlara doğru laptop seçimi!

CHIP'i Takip edin
E-Posta listemize katılın
CHIP Dergi Mobil Cihazınızda
Apple Store
Google Play

Güncel
A101 28 Ocak 2021 aktüel kataloğunda Lenova tablet, Huawei cep telefonu, Toshiba TV fırsatı
BİM 27 Ocak 2021 aktüel kataloğunda Dijitsu TV, akıllı bileklik dikkat çekiyor
Araç muayene ücretleri 2021 ne kadar? Belli oldu
Çap işareti nasıl yapılır? Klavyede çap işareti (Ø)

Günün En çok Okunanları
No Time To Die'ın ertelenmesinin ardından Sony'den 4 filmi erteleme kararı
Resident Evil Village Çıkış Tarihi Belli Oldu!
Para Cepte Kalsın Derken, Daha Büyük Bir Risk Aldığınızın Farkında mısınız?
Microsoft'un Xbox Live'a Yapacağı Büyük Zam, Son Anda Direkten Döndü
Windows 10X Çalıştıran Surface Pro 7'nin Canlı Görüntüleri İnternete Sızdı

 

 