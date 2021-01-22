Cep Telefonu Devi, Artık Telefon Üretmeyeceğinin Sinyallerini Verdi

LG'den yenilikçi akıllı telefonlarını görmeye alıştık. LG Wing 5G ve LG Rollable gibi modelleriyle yenilikçi ve ilginç akıllı telefon üretmesine rağmen Güney Koreli şirketin aldığı karar şok edici. Güney Koreli şirket tarafından yapılan açıklamaya göre, LG akıllı telefon üretimini sonlandırabilir.
Bu açıklama "henüz" basına özel olarak yapılmış değil. Şirketin CEO'su Kwon Bong-seok tarafından çalışanlarına gönderilen bir nottan ibaret. Güney Kore'de yayın yapan Korea Herald gazetesinin yayınladığı habere göre Kwon Bong-seok'un, çalışanlarıyla paylaştığı bu not, şirketin akıllı telefon pazarından çekilebileceğine yorumlanıyor.
Zaman zaman LG'den bu tür haberlerin yükseldiğini duyuyoruz. Daha önce de şirketin akıllı telefon pazarından çekileceğine yönelik açıklamalar kulağımıza çalınmıştı. Bu defa gerçekleşir mi, bilinmez. Fakat akıllı telefon pazarındaki oyuncular arasında rekabette geride kaldığını da göz önünde bulundurmak lazım. StatCounter'ın açıkladığı rakamlara göre LG, geçtiğimiz aralık ayında akıllı telefon pazarında sadece yüzde 1.7'lik bir pay almış durumda. O nedenle LG, bu defa gerçekten de pazardan çekilmeyi ciddi ciddi düşünüyor olabilir.
Okuyucu Yorumlarıİlk yorum yapan siz olun Giriş Yapın