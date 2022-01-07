TCL, CES 2022'de TCL 30 Serisini Tanıttı

TCL Communication, CES 2022'de ve sonrasında piyasaya çıkaracağı 5G'li ürünlerini duyurdu. Avrupa'da satışa çıkacak olan TCL 30 5G ve ABD'de satışa çıkacak olan iki 5G cihazla birlikte TCL Communication, "Herkes için 5G" vizyonunu bir adım daha ileriye taşıyor. TCL, 2022'nin ilerleyen aylarında yeni premium akıllı telefon serisini, gelecek nesil bağlantı sunabilen yeni LINKHUB 5G yönlendiricisini (router) ve TCL TAB 10s 5G tableti de Avrupa'daki kullanıcılarıyla buluşturacak.
TCL Communication CEO'su Aaron Zhang, konuyla ilgili şunları söylüyor: "160 ülkede 80'den fazla mobil operatörle geliştirdiğimiz iş birliği sayesinde TCL olarak herkesin akıllı ev ve yaşam deneyimine sahip olabilmesi için çalışıyoruz. Bu kapsamda son derece hızlı, güvenilir, uygun maliyetli ve güçlü 5G bağlantısı sunabileceğimiz adımlar atıyoruz. TCL 30 serimiz ve LINKHUB 5G ile 5G portföyümüzü genişleterek, en sevilen deneyimleri üstün bağlantı, gelişmiş tasarım ve uygun fiyat etiketleriyle sunarak dünyanın dört bir yanındaki kullanıcıların sahip olduğu bağlantıyı iyileştiriyoruz."
Bu yıl TCL 30 Serisi'ne üç tane 5G akıllı telefon öncülük edecek. TCL 30XE 5G ve 30 V 5G ilerleyen haftalarda sadece ABD'de satışa çıkarken, TCL 30 5G ise yakında Avrupa'da satışta olacak.
Kullanıcıların en sevdiği teknolojiler arasında yer alan AMOLED ekran, stereo hoparlör, gelişmiş bağlantı ve üstün tasarım gibi özellikler, TCL 30 serisi sayesinde erişilebilir fiyatlarla kullanıcılarla buluşacak. TCL 30 serisi akıllı telefonlar hakkında daha fazla bilgi, Barcelona'da yapılacak Mobil Dünya Kongresi'nde paylaşılacak.
TCL'in herkes için 5G vizyonu akıllı telefonlardan çok daha fazlasını kapsıyor ve 5G altyapısını iyileştirme vaadini de içeriyor. TCL halihazırda Ar-Ge'ye 1 milyar dolar yatırım yaparak 5G laboratuvarları oluşturdu. Ofisleri, kurumları, evleri, iş ve eğlence mekanlarını özgürleştirmek amacıyla geliştirdiği çözümler, güvenilir, hızlı, hücresel destekli ve geniş bant hızında internet bağlantısı sunarak müşterileri ve mobil operatörleri destekliyor.
TCL "Herkes için 5G" yaklaşımı ile teknolojiyi büyük kitlelere ulaştırmayı hedefliyor. Ayrıca 5G sayesinde daha hızlı yayın akışının yanı sıra internette gezerken, oyun oynarken, video veya müzik dinlerken, sanal gerçeklikte gezerken zenginleştirilmiş deneyimler mümkün olacak.
TCL, ürünlerinin birbiriyle entegre çalışabilmesi sayesinde inovatif cihazlar üretmek ve tüm TCL ekosisteminde bağlantılı deneyimler geliştirmeye devam etmek için ana misyonu olan teknolojiyi demokratikleştirecek adımlar atmaya devam ediyor.
TCL, bu vizyonu gerçeğe dönüştürmek için 2022'nin ilerleyen aylarında Avrupa'da TCL TAB 10s 5G'yi satışa sunacak. Bu tablete güçlü bir 5G router (yönlendirici) olan LINKHUB 5G eşlik edecek. LINKHUB 5G, 256 kullanıcıya kadar gelişmiş Wi-Fi 6 bağlantısı sunarak evleri ve ofisleri daha akıllı hale getirecek.
TCL'in 5G yeteneklerini, mevcut 5G portföyü ve CES'te duyurduğu diğer ürünler hakkında daha fazla bilgi için http://www.tcl.com/global/en.html adresini ziyaret edebilirsiniz.
TCL, CES 2022'de TCL 30 Serisini Tanıttı
TCL, CES 2022'de tanıtılan TCL 30 Serisi'yle 5G'yi herkesle buluşturmayı hedefliyor.
TCL Communication, CES 2022'de ve sonrasında piyasaya çıkaracağı 5G'li ürünlerini duyurdu. Avrupa'da satışa çıkacak olan TCL 30 5G ve ABD'de satışa çıkacak olan iki 5G cihazla birlikte TCL Communication, "Herkes için 5G" vizyonunu bir adım daha ileriye taşıyor. TCL, 2022'nin ilerleyen aylarında yeni premium akıllı telefon serisini, gelecek nesil bağlantı sunabilen yeni LINKHUB 5G yönlendiricisini (router) ve TCL TAB 10s 5G tableti de Avrupa'daki kullanıcılarıyla buluşturacak.
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