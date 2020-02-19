TCL'nin Sızan Katlanan Cep Konsepti İlgi Çekti

TCL'nin katlanan telefon konsepti, katlanan telefonlara alternatif olduğu gibi, aynı zamanda bir tablet.

TCL'nin Sızan Katlanan Cep Konsepti İlgi Çekti

TCL'nin iptal edilen Mobil Dünya Kongresi'nde göstermeyi planladığı cihazlar arasında 5G'li telefonlardan katlanan telefonlara birçok cihaz vardı. Firmanın MWC 2020'de göstermeyi planladığı ilginç cihazlardan biri ise ekranı dışa doğru kayan telefondu.

Yukarıdaki resimde farklı açılardan görünen TCL'nin konsept telefonu, kapatıldığında ön kamerayı ve arka kameraları dışarıda bırakan sıra dışı bir tasarıma sahip. Cihaz kapalı durumdayken görünüş olarak diğer üst düzey telefonlardan farklı görünmüyor, ancak cihazı kenarından sürükleyerek ekranın kalan kısmını görünür hale getirebiliyorsunuz.

Samsung Galaxy Fold'u andıran telefon, kapandığında Samsung'un telefonundan daha küçük bir hale geliyor. Telefon aynı zamanda daha ince görünüyor. Bununla birlikte gördüklerimiz çizimlerden ibaret olduğundan, TCL'nin bu tasarımı nasıl gerçeğe dönüştüreceğini bilmiyoruz.

Telefon açıkken kesintisiz bir ekrana sahip gibi görünüyor, ancak ekranın artan kısmının diğer ekranın altında kalması gerekiyor. Bunun nasıl olduğu büyük bir soru işareti. Firma bunun için iki ayrı ekrandan veya kıvrılan tek bir OLED ekrandan faydalanıyor olabilir.

MWC Corona virüsü nedeniyle iptal edildiğinden TCL'nin konseptini gerçek hayatta görme ve deneme şansımız olmayacak.

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