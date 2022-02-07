Windows 11 İçerisinde Saklanan Gizli Yenilikler Keşfedildi!

Microsoft, henüz kamuya açıklamadığı birkaç yeni Windows 11 özelliği üzerinde çalışıyor gibi görünüyor. Windows 11'in en son test sürümünde keşfedilen referanslarda, masaüstü duvar kağıtları için çıkartmalar, tabletler için görev çubuğunu gizleme yeteneği ve Ayarlar'daki bir sürdürülebilirlik bölümü görülüyor.
Windows 11'de masaüstü duvar kağıtlarına çıkartma getirmeye yönelik yeni özelleştirme özelliği, Windows meraklısı Albacore tarafından Twitter'da paylaşıldı. Ekran görüntüleri, bir duvar kağıdı için mesajlaşma uygulamalarında yaygın olarak bulunan çıkartmaları seçebileceğinizi ve bunları masaüstünden düzenleyebileceğinizi gösteriyor. Windows 11'de şu anda widget'lar bulunsa da, masaüstüne sabitlenemediklerinden dolayı çıkartmalar, masaüstü özelleştirmesi için bir alternatif olabilir.
Ancak çıkartmalar tek bir monitöre sınırlı olabilir ve Windows 11'deki özelliğe yapılan referanslar eğitim kullanımına ilişkin politikaları içeriyor. Microsoft şu anda Windows 11 SE'yi öğrenciler için yeni düşük maliyetli dizüstü bilgisayarlarda sunuyor ve bu işletim sistemi uygulamaların her zaman tek bir ekranda tam ekran olarak başlatılması için optimize edildi. Yeni çıkartma özelliğinin Windows 11 SE'nin veya Windows 11'in tüketici odaklı sürümlerinin bir parçası olması mümkün gözüküyor.
Albacore, Windows 11'de dönen tablet modunun bölümlerinin neler olabileceğine dair referanslar da buldu. "Cihazınızı tablet olarak kullanırken görev çubuğunu otomatik olarak gizle" etiketli yeni bir görev çubuğu ayarı belirdi. Microsoft, Windows 11'deki geleneksel tablet modu özelliklerinin çoğunu büyük ölçüde geri çekti ancak, iptal edilen Windows 10X projesi ve çift ekranlı tablet cihazları için pek çok hareket komutu ve mod planlıyordu.
Windows 11 ayarlarının yeni bir sürdürülebilirlik bölümü ise enerji tasarrufu ve cihaz geri dönüştürülebilirliği konusunda öneriler sunacak gibi görünüyor. Ayrıca Microsoft, Outlook aracılığıyla sessiz modu zamanlama seçenekleriyle Focus Assist'i yalnızca Focus olarak yeniden adlandırıyor gibi görünüyor.
Bu özellikler şu anda çoğu Windows 11 test kullanıcısı tarafından kullanılamıyor ve varlıkları Microsoft tarafından henüz onaylanmadı. Yazılım üreticisi, Albacore gibi Windows meraklılarının en son Windows 11 test sürümlerinde "bazı özelliklerin kasıtlı olarak devre dışı bırakıldığını keşfettiklerini" doğruları. Microsoft, "yalnızca Insider'ların denemesi için bilerek sağladığımız özellikler hakkında bildirimde bulunacağını" söyledi...
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