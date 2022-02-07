Windows 11 İçerisinde Saklanan Gizli Yenilikler Keşfedildi!

Windows 11 içerisinde, yeni "gizli" özelliklere vurgu yapan referanslar bulundu. Bu özelliklerden en ilginci ise, kuşkusuz masaüstü duvar kağıtları için çıkartmalar...

  • Levent Öztürk
Windows 11'e saklanan gizli özellikler keşfedildi!
Albacore (Twitter)

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