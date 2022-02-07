Windows 11 İçerisinde Saklanan Gizli Yenilikler Keşfedildi!

Windows 11 içerisinde, yeni "gizli" özelliklere vurgu yapan referanslar bulundu. Bu özelliklerden en ilginci ise, kuşkusuz masaüstü duvar kağıtları için çıkartmalar...

07 Şubat 2022 17:49

Levent Öztürk