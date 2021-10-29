Tek Mürekkep Setiyle 3 Yıl Yetecek Baskı Mümkün mü?

Epson, ev kullanıcıları ve uzaktan çalışanlar için EcoTank yazıcılarının temel serisini yeniledi. Dünyanın en hızlı insanı Usain Bolt ile tanıtılan mürekkep püskürtmeli yeni EcoTank serisi, yüzde 90 tasarruf yaparken tek mürekkep şişesi setiyle ilk alımda bile 3 yıllık baskı yapabiliyor.