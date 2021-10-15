Epson, %90 Tasarruflu Yazıcıyı Dünyanın En Hızlısı Usain Bolt ile Tanıttı

Epson, ilk alımda 3 yıllık mürekkeple gelen ve yüzde 90 tasarruf sağlayan yazıcı serisi EcoTank'ı, dünyanın en hızlı insanı Usain Bolt ile tanıttı. Şimdiye kadar 60 milyon adet satılan EcoTank, evden çalışmanın arttığı dönemde kullanıcılara maliyet avantajı sağlıyor.