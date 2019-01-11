Teknoloji Dünyasının 10 Hayal Kırıklığı!
Büyük ümitlerle geliştirilseler de, bu 10 ürünün hayatı 1 yılı bile bulamadı. Hatta bazıları "doğmadan öldü." İşte 10 hayal kırıklığı!
Teknoloji şirketlerinin önemli ilkelerinden bir tanesi de başarısızlığı çabuk kabul etmemeleri. Ancak şirketler bazen milyon dolarlar, hatta yüzlerce milyon dolar yatırım yaptıkları ürünleri sadece birkaç ay içinde çöpe atabiliyorlar.
Bu yazımızda piyasada bir seneden az kalan veya tüketicilere ulaşamadan dağıtımından vazgeçilen ürünleri bir araya getirdik. İşte kısacık bir hayata sahip o başarısız ürünler.
1. WOW! (1996-1997)
WOW!, Compuserve'in AOL'e rakip olarak ortaya çıkardığı bir hizmetti ancak daha çok ailelere yönelikti. Compuserve, "İnternette dolaşmak için tüm güce sahip olduğu" söylenen WOW!'un başarısızlığını şu sözlerle açıklamıştı: "Yüzlerce milyon dolar harcanan bu toplu tüketici piyasasından çekiliyoruz."
2. Apple Power Mac G4 Cube (2000-2001)
Steve Jobs, G4 Cube'u "Gelmiş geçmiş en muhteşem bilgisayar" kelimeleriyle tanıtmıştı. Ürünün başarısızlığı ise Apple tarafından şöyle duyurulmuştu: "Cube sahipleri Cube'lerini seviyorlar, ancak çoğu müşterimiz, güçlü Power Mac G4 mintower'ları almayı tercih ettiler."
Cube'un tasarımındaki sorunlar (kolay çatlayabilmesi gibi) ve yüksek fiyatı, başarısız olmasındaki en önemli nedenlerdendi.
3. Kerbango Internet Radio (2000-2001)
Kerbango, 300 dolar fiyatla satışa çıkacak, internet radyolarını dinlemeye yarayan bir radyoydu. Ancak cihazın ömrü, tekrarlayan gecikmeler sonucunda sevkıyatı henüz başlamadan sona erdi. Bunun arkasındaki sebep ise büyük bir ağ şirketi olan 3Com'un tüketici piyasasından çekilmeye karar vermesiydi.
4. Sony eVilla (2001)
BeOS platformunu temel alan cihaz, bir klavyeye, fareye, portre şeklinde ekrana, çevirmeli bağlantıya ve entegre uygulamaya sahipti. Ancak eVilla ve Audrey gibi cihazlar ortaya çıktığında tüketicilerin ev eşyası değil ekonomik Windows PC'leri istediği ortaya çıktı. Sony, ürünü geri getirenlere ücretini geri ödemeyi kabul etmişti. Ürünün resmi ölüm tarihi, 3 Ağustos 2001 olarak kayıtlara geçti.
5. 3Com Audrey (2000-2001)
Audrey, bayanlara yönelik, kalem ile kullanılabilen bir internet cihazıydı. Yakın geçmişin BlackBerry PlayBook'ları gibi QNX işletim sistemiyle çalışıyordu.
Mutfaklara özel üretilen ürün, "gelişiminin uzun süreceğinin anlaşılması ve zarara yol açabilecek olması" nedeniyle iptal edildi.
6. Palm Foleo (2007)
30 Mayıs 2007'de tanıtılan 500 dolar fiyata sahip bu notebook benzeri cihaz, PalmOS telefonlara bağlanabiliyor, telefondaki e-posta ve diğer uygulamaları büyük bir ekranda, daha büyük klavye desteğiyle çalıştırabiliyordu. Ancak Palm, 4 Eylül 2007'de üründe değişiklikler yapılması gerektiğini söyleyerek sevk yapılmayacağını açıkladı. Palm'ın WebOS üzerindeki yoğun çalışmalarının da bunda katkısı vardı.
7. Google Wave (2009-2010)
E-posta, anında mesajlaşma, çalışma grubu işbirliği, fotoğraf düzenleme ve çok daha fazlası bu hizmet içerisinde birleşiyordu. 28 Mayıs 2009'da duyurulan hizmet, 19 Mayıs 2010'a kadar ortak kullanıma açılmadı. Ancak açılmasından kısa süre sonra Google, beklenen kullanıcı adaptasyonunu görmedikleri nedeniyle 4 Ağustos 2010'da Wave'i kapattığını açıkladı.
Wave eğer klasik bir Microsoft projesi olsaydı, belki de zaman içinde başarıya ulaşabilirdi.
8. Microsoft Kin (2010)
Sharp tarafından geliştirilen iki cep telefonu modeli, sosyal işlevleriyle gençleri hedefliyordu.
Çıktıktan üç ay sonra Microsoft, Windows Phone 7'ye odaklanmak istediğini ve Kin'in Avrupa'ya sevkıyatının yapılmayacağını açıkladı. Kin'in başarısızlığının arkasında yatan sebebin, satışlarının çok düşük olması olduğu düşünülüyor.
9. Cisco FlipLive (2011)
Cisco'nun Flip video kamera cihazının yeni jenerasyonu, önemli bir yeniliğe sahipti: Wi-Fi ile kablosuz eşitleme yapabiliyordu ve internetten video oynatabiliyordu. Ancak 13 Nisan'da piyasaya sürülmesi beklenen cihaz, Cisco'nun bir kararıyla iptal edildi.
10. HP TouchPad (2011)
HP'nin Palm'ı 1.2 milyar dolar karşılığında satın almasının en önemli mahsullerinden biri olan HP TouchPad'in onu izleyecek WebOS cihazları için bir bayrak gemisi olacağı düşünülüyordu. 9 Şubat 2011'de duyurulmasının altı ay ardından 18 Ağustos 2011'de HP CEO'su şu açıklamayı yaptı: "TouchPad'in satışları beklentilerimizi karşılamıyor."
Başarısızlığın arkasındaki gerçek neden ise, HP'nin bu derecede rekabetin yaşandığı bir piyasaya girmek istememesiydi.
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