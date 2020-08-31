Teknolojide yeni nesil tasarım

Gelişen dünyanın değişen beklentilerini karşılamak amacıyla teknolojik her gelişmeyi yakından takip eden Polosmart, geliştirdiği zengin ürün yelpazesiyle modern çağın tüm ihtiyaçlarına cevap veriyor.
Polosmart, aktiviteleri ölçen stil sahibi akıllı saatleri, performansı kadar tasarımıyla da dikkat çeken kulaklıkları ve oyun zevkini ikiye katlayan aksesuarlarıyla teknoloji severlere yüzlerce seçenek sunuyor.
Polosmart PSSW06 Smart Round Akıllı Saat
Sonbahara pek çok teknolojik özellikle donatılmış bir akıllı saat ile "merhaba" deyin. Polosmart PSSW06 Smart Round Akıllı Saat, adım sayma, uyku düzeninizi takip etme gibi özelliklerinin yanında mesaj bildirimleriyle de ihtiyacınız olan birçok özelliği aynı anda sunuyor. PSSW06 ile adımlarınızı ve kat ettiğiniz mesafeyi hesaplayabilir, günlük kalori yakımınızı öğrenebilirsiniz. Bluetooth 4.0'a ve 1.3 inç renkli ekrana sahip olan, suya ve darbelere karşı dayanıklılık özelliği bulunan Polosmart PSSW06 Smart Round Akıllı Saat, şık tasarımıyla da dikkat çekici.
Polosmart FS32 TWS Kablosuz Kulak içi TWS Kulaklık
Kulak içi kulaklıklar, ses kaliteleri, rahat kullanım özellikleri ve şık tasarımlarıyla son dönemde herkesin favorisi. Polosmart FS32 TWS Kablosuz Kulak içi TWS Kulaklık, TWS teknolojisi sayesinde kablosuz bağlantı ile özgürlüğün tadını çıkarmanıza fırsat veriyor. Tek şarj ile 4 saate kadar, şarj ünitesi ile 12 saate varan kullanım süresi sunan ve 10 metreye kadar kablosuz çekim mesafesi bulunan Polosmart FS32 TWS Kablosuz Kulak içi TWS Kulaklık ile özgürce müzik dinleyebilir, çağrılarınızı görüntüleyebilirsiniz. Stilinizle uyum sağlayacak tasarımıyla gün boyu yanınızda!
Polosmart PGM02 Gaming Mouse
Oyuncular için özel tasarlanan Polosmart PGM02 Gaming Mouse, ergonomik tasarımı ve 4 farklı DPI seçeneği ile oyun keyfini ikiye katlıyor. Led aydınlatmasıyla benzersiz bir oyun mouse'u olan PGM02, 6 farklı fonksiyon tuşu ile tüm kontrolü avucunuzun içine almanızı sağlıyor.
Polosmart FS28 Hybrid Kablosuz Kulaklık
Hem kablolu hem de kablosuz kullanılabilen hybrid teknolojiye sahip Polosmart FS28 Hybrid Kablosuz Kulaklık, konforundan vazgeçemeyenlere göre. Bluetooth 5.0 teknolojisine sahip FS28'in, tek şarjla 6 saate varan kullanım ömrü bulunuyor. Özel dokuma kumaşı ile kablo kopmalarının önüne geçen, ses önleyici yastıkları ile dış ortamdan gelebilecek sesleri tamamen engelleyen FS28, yüksek kaliteli stereo dinamik ses sistemine de sahip.
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