Teknolojinin Dev İsimleri İnceleme Altında!
ABD, Marc Zuckerberg ve Tim Cook gibi önemli isimlerin e-postalarını incelemeye hazırlanıyor!
- Levent Öztürk
Büyük bir ABD hükümeti anti-tekel soruşturması ile beraber pek çok üst seviye teknoloji firması CEO'sunun kişisel e-postaları incelenmeye alınabilir. Facebook CEO'su Mark Zuckerberg, Apple lideri Tim Cook ve Amazon kurucusu ve Dünya'nın en zengin kişisi Jeff Bezos, resmi görevliler tarafından rekabet karşıtı çalışmalar dolayısıyla incelenebilir.
Bu ihtimal, ABD Temsilciler Meclisi'nin Google, Amazon ve Apple gibi firmaların çalışmalarını nasıl yürüttüklerine yönelik daha fazla bilgi istemesi ile birlikte ortaya çıktı. Kanun insanları tarafından istenilmesi muhtemel e-postaların bazıları üst seviye satın alımlar – Google'ın YouTube ve Android'i satın alması, Amazon'un Whole Foods ve Facebook'un WhatsApp ile Instagram satın alımları gibi – hakkında bilgi içeriyor.
Ancak Reuters, panelin piyasaya payı, rekabet, belirli ürünler için en büyük müşterileri ve diğer soruşturmalardan da belgeler isteneceğini söylüyor.
Facebook'dan Messenger, WhatsApp ve Instagram'ı tek bir hizmete dönüştürme kararı hakkında da bilgi sunması istenirken, Apple'a iPhone kullanıcılarının Apple-olmayan uygulamaları varsayılan olarak ayarlamalarına yönelik politikası hakkında detayları sunması isteniyor.
Yapılan açıklamada, bir grup firmanın online ticaret ve iletişimin devasa bir kısmını ele geçirdiğine yönelik giderek artan miktarda kanıt olduğu belirtilirken, bu bilgilerin rekabet karşıtı bir durumun olup olmadığını ve anti-tekel ajanslarının belirli sorunları incelemesi gerekip gerekmediğini belirlemek için önemli olduğu söylendi.
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