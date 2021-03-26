Telefonunu Bütün Gece Şarjda Bırakmak Doğru mu, Yanlış mı?

Akıllı telefonunuzu şarj etmek için pek çoğumuz geceyi tercih ediyoruz. Yatarken şarja taktığımız telefonumuz, bütün gece boyunca şarjda kalıyor. Yani çoğumuz, telefonu gece şarjda bırakıyoruz. Ancak bunun akıllı telefonun, daha doğrusu telefonun pilinin sağlığı açısından pek iyi olmadığı konusunda sizleri uyaralım. Peki, neden?
Telefonu Gece Şarjda Bırakmak Neden Yanlış?
Uzun süreli şarj işlemi, uzun kullanımlarda bataryaya zarar veriyor ve pil ömrünü azaltıyor. O nedenle satın alınan bir telefonun pil ömrü ilk 1 yıl içinde bir miktar, sonraki yıllarda ise belirgin biçimde kısalıyor.
Telefonu gece şarja takılı bıraktığınızda, pil tam şarj kapasitesine ulaşsa da aslında şarj işlemi hiç durmuyor. "Damlama şarj" olarak da nitelendirilen işlem gerçekleşmeye başlıyor. Bunun anlamı ise, telefonun anlık tükettiği enerjinin şarj cihazı tarafından geri yüklenmesi. Yani siz telefonunuzu gece boyunca şarja bıraktığınızda, aslında gerçekten de gece boyunca şarj oluyor ve bunun neticesinde de bataryanın şarj devri artıyor, batarya ömrü kısalıyor. Piller sonsuza kadar yaşamıyorlar ve belirli bir şarj döngüsü ömürleri var.
Tabii ki burada bahsettiğimiz, telefonu gün içerisinde defalarca şarja takmakla karıştırılmamalı. Şarjı hep dolu olsun diye telefonunu her bulduğu prizde şarj edenlerin pile verdiği zarar doğal olarak çok daha fazla. Ama yine de bütün gece şarj etmenin de pilin ömründen çaldığı bir gerçek.
Peki, ne yapmak lazım?
Eğer akıllı telefonunuzun pil ömrünü maksimize etmek istiyor ve ondan optimum faydalanmak istiyorsanız, en iyi şarj zamanı gün içinde, telefonu şarjda unutmayacağınız zamanlar. Bu televizyon izlerken olabilir, çalışırken olabilir; ancak telefonun şarjı dolduğunda fişten çekmeniz en makul olanı olacak.
Öte yandan bir diğer bilgi: Lityum İyon pillerin yüzde 20 ila yüzde 80 şarj arasında tutulması tavsiye edilmekle beraber, en iyi performansı yüzde 50 oranındayken verdikleri de biliniyor.
Okuyucu Yorumlarıİlk yorum yapan siz olun Giriş Yapın