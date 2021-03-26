Telefonunu Bütün Gece Şarjda Bırakmak Doğru mu, Yanlış mı?

Telefonu gece yatarken şarja takıp bütün gece şarjda bırakmak zararlı mı? Telefonunuzun pil ömründen maksimum fayda sağlamak için ne zaman şarj etmeli?

  • Ercan Uğurlu
Telefonunu Bütün Gece Şarjda Bırakmak Doğru mu?

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