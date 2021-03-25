Pompeii Şehrini Yok Eden Vezüv Yanardağı Hakkında Şaşırtan Gerçek

Yeni bir çalışma, Pompeii şehrini vuran ve binlerce insanın ölümüne neden olan Vezüv volkanının patlamasının, halkı sadece 17 dakika içinde yok ettiğine işaret ediyor.