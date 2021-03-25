Pompeii Şehrini Yok Eden Vezüv Yanardağı Hakkında Şaşırtan Gerçek

MS 79 yılında Vezüv Yanardağı patladığında, Pompeii antik kenti ve Herculaneum yakınlarında binlerce insanı hayatını kaybetti ve şehir yok oldu. Şimdi, yeni bir çalışma, salınan kül ve gazın ölüme mahkum olanları yok etmesinin sadece 17 dakika sürdüğünü gösteriyor.
Araştırma sonuçlarına göre ölen tahmini 2.000 kişi, lav nehirlerinden kaçarken hayatını kaybetmedi, ancak yanardağ tarafından fırlatılan dev kavurucu kül ve gaz bulutunun neden olduğu boğulma sırasında öldü. Vücutlarını kaplayan, duruşlarını koruyan ve böylece araştırmacılara o gün gerçekte ne olduğunun derinliklerine inmeleri için uzun süre ilham verecek olan gizemin böyle başladığı düşünülüyor.
Araştırmacılar, volkanın dibindeki Herculaneum'un hiç şansının olmadığını söylüyor. Ancak dağdan gelen piroklastik akış 17 dakikadan daha az sürmüş olsaydı, 10 kilometre uzaklıktaki Pompeii'de daha fazla hayatta kalan olabilirdi. Çalışma Scientific Reports'ta yayınlandı.
Uzmanlar, volkanlardan gelen piroklastik akışların oranını ve süresini anlamanın, patlamalara yatkın yanardağların yakınında yaşayan sakinler için tahliye yöntemlerini planlamak için çok önemli olduğuna işaret ediyor.
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