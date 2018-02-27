Telefonunuzu Modüler Cihaza Dönüştüren Kılıf!
Bu kılıf, normal Android telefonunuzu veya iPhone'unuzu modüler bir cihaza dönüştürüyor!
- H. Hüseyin Öztürk
Modüler telefonlar Motorola gibi firmaların umduğu gibi popülerleşemedi ve Moto Z ile Moto Z Force gibi cihazlar pek ünlenmedi. Ama bu, aynı tarzı taklit eden diğer firmaların olmadığı anlamına gelmiyor. Bunu kendi telefonuyla yapmasa da, Android ve Apple cihazları modüler bir telefona dönüştüren kılıflar üreten bir firma var.
San Francisco Körfez Bölgesi çıkışlı firma Vibes Modular, modüler olmayan iPhone veya Android cihazlarınızı modüler hale getiren bir kılıf çıkardı. Şu ana kadar firma, (30 farklı telefonla uyumlu) kasalarına takılabilen bir Bluetooth hoparlör ve harici şarj cihazı yaptı, gelecekte ise küçük bir projektör ve drone çıkarmayı planlıyor.
Hoparlör modülünün kendisi su geçirmez, konferans aramaları için bir mikrofonu var ve 12 saate kadar dayanıyor. Su geçirmez olması güzel bir özellik, çünkü örneğin, kasadan çıkarıp duş alırken yanınızda götürüp müzik dinleyebilir veya arama yapabilirsiniz. Tabi böyle şeylerden hoşlanıyorsanız...
Şarj eklentisine gelince... Vibes Modular'ın söylediğine göre çoğu iPhone ve Android akıllı telefonu "üç kereye kadar" şarj edebiliyor, bunun yanında bir mikro USB portu ile geliyor ve buradan ikinci bir cihaz şarj edilebiliyor.
Vibes Modular'ın boş kılıfı 40 dolar ve siyah ile beyaz seçeneklere sahip. Hoparlör ve şarj cihazı ise, sırasıyla 100 ve 200 dolar fiyata sahip. Eğer firmanın ekosistemine girmeye karar verirseniz, bu sene çıkaracağını söylediği projektör ve drone'u da bekleyebilirsiniz.
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