Telegram Güncellendi, Yeni Özellikler Geldi!
Mesajlaşma uygulaması Telegram, yeni güncelleme ile birlikte bazı etkileyici yeni özelliklere kavuştu!
- Levent Öztürk
Telegram, 2013 yılındaki başlangıcından beri diğer mesajlaşma uygulamalarında bulunmayan farklı özellikler sunuyor. Geliştiriciler yapılan güncellemelerle yeni özellikler eklemeye de devam ediyor. Şimdi de 5.11 sürümü ile yeni bir özellik daha sunulmuş durumda.
Bu sürüm, zamanlanmış mesajları içeriyor. İsminden de tahmin edebileceğiniz gibi bu özellik ile gönderme tuşuna basılı tutarak bir mesajı istediğiniz zamana ayarlayabiliyorsunuz. Ayrıca bu, Kaydedilen Mesajlar kısmında da yapılabiliyor ve mesajlar hatırlatıcı olarak da kullanılabiliyor. Bir hatırlatıcı yazdıktan sonra ne zaman gösterileceğini seçtiğinizde, belirlediğiniz zamanda bu mesaj normal bir mesaj gibi gözüküyor.
Uygulamanın temalarında da geliştirmeler yapılmış. Artık uygulama ile beraber sunulan temaların yanı sıra kullanıcılar Mono ve Dark temalarına istedikleri rengi uygulayabiliyor. Renk seçiminin ardından Telegram, uygulamanın her elementini seçilen renge göre düzenliyor.
Bunun yanı sıra bulut temaları da uygulamaya ekleniyor. Artık özel bir tema tasarladığınızda, bu temayı diğerleri ile bir bağlantı aracılığı ile paylaşabiliyorsunuz. Bu temalar bulut tabanlı olduğu için temanın sahibinin istediği zaman temayı güncellemesi ve geri kalan herkeste bu değişikliklerin gözükmesi mümkün.
Mahremiyet konusunda ekstra dikkatli olanlar için ise yeni birkaç ayar bulunuyor. Eğer telefon numaranızı bazı kullanıcılardan saklamayı seçerseniz, sadece numaranıza sahip olan kullanıcılar için telefonunuzu gösterme seçeneği bulunuyor. Ayrıca sadece kendi rehberinizdeki kişilerin sizi telefon numaranızı kullanarak bulmasına imkan tanıyan yeni bir seçenek daha var.rumda ve henüz ulaşmamış olan kişilere de yakında ulaşması beklenebilir...
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