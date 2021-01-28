Telegram'ın Yasaklanması İçin Apple ve Google'a Dava Açıldı

Eski ABD Fas Elçisi, Telegram'ın App Store'dan ve Google Play Store'dan kaldırılması için Apple'a ve Google'a karşı dava açtı. Dava dosyasında, ciddi suçlamalar bulunuyor.

  • Levent Öztürk
Telegram için Apple ve Google'a dava açıldı

Eski ABD Fas Elçisi Marc Ginsberg, Telegram uygulamasının uygulama mağazalarından kaldırılması talebiyle Apple'a ve Google'a dava açtı. 17 Ocak tarihli davaya göre mesajlaşma uygulaması, şiddet, aşırıcılık, ırkçılık ve Yahudi düşmanlığını koordine etmek için kullanılıyor.

Ginsberg'in şikayetine göre "Telegram, kamu üyelerini korkutmak, tehdit etmek ve baskılamak için kullanılıyor." Ayrıca The Coalition for a Safer Web (Daha Güvenli bir Web için Koalisyon) de davanın ortak şikayetçileri arasında yer alıyor.

Ginsberg'in şikayetinde yer alan iddiaya göre Telegram'ın App Store ve Google Play Store üzerinde kalmasının bir sonucu olarak kendisi ve kendisi gibi diğer kişiler, uygulamanın kullanıcıları tarafından hedef alınan gruplardan biri olarak ekonomik kayıplar ve duygusal sorunlarla karşılaştılar. 

Bu davalar, 6 Ocak tarihindeki ABD Capitol ayaklanmasının ardından Parler'ın Google Play Store ve Apple App Store'dan kaldırılmasını takip ediyor. Şikayette belirtilene göre Parler'ın Apple tarafından durdurulmasının ardından bahsi geçen "aşırı" gruplar Telegram'a geçiş yaptılar.

Apple, Google ve Telegram ise henüz konu hakkında yorum yapmış değil...

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