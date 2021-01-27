Elon Musk Bu Açıklamaya Çok Kızacak: "Tesla Asla Başarılı Olamayacak"

Google'ı da kapsayan Alphabet'in otonom araç alt firması Waymo'nun CEO'su John Krafcik, Alman haber kaynağı Manager Magazin ile geçtiğimiz hafta yaptığı görüşmede Tesla'nın şu anda ilerlediği yolda asla tam otonomluğa ulaşamayacağını söyledi. Sebebiyse, en azından Krafcik için, Tesla'nın yaklaşımının mantıklı olmaması.
Söylenilene göre Krafcik, Tesla'nın Autopilot ve Full Self-Driving modunu tamamen otonom bir sisteme döndürebilecek olması bir "yanlış kanıdan" öteye gitmiyor. Teknoloji şu anda SAE'nin otonomluk seviyeleri altında Seviye 2 bir sistem olarak sınıflandırılmış durumda. Bu da General Motors'un Super Cruise'u ve diğer pek çok sistem ile aynı seviyede olduğu anlamına geliyor. SAE'nin tanımlamalarına göre gerçek otonomluğa ulaşmak için Seviye 4 veya 5'e ulaşılması gerekiyor.
Tesla'nın yaklaşımı, aracın çevresindekileri algılaması için radar, sensörler ve kameraları kullanıyor. Geri kalan bütün otomobil üreticileri ve firmalar ise lidar ve detaylı 3D haritaları kullanarak araçların nerede olduklarını ve çevrelerinde neler olduğunu anlamalarını hedefliyor. Lidar temel olarak, araçların çevrelerindeki yayaları, bisikletlileri ve diğer cisimleri "görmelerine" yardımcı oluyor.
Ancak Tesla'nın "sinir ağı" ile otomobil üreticisi bu teknolojiye karşılık veriyor. Firma, şu anda yolda bulunan binlerce Tesla aracından alınan fotoğraflar ve videolar ile dünyayı anlama yeteneği için tahmin edici davranışını sürekli olarak geliştiriyor. Tesla, temel olarak satmış olduğu araçların gelecekteki akıllı, otonom aracı oluşturmalarına yardım etmelerini sağlıyor. Tabii ki bu sistemin başarılı olacağı varsayılırsa. En azından Google tarafında bunun mümkün olamayacağı anlayışı hakim.
CEO Elon Musk ise Tesla'nın doğru yolda olduğuna oldukça emin. Hatta CEO, firmanın 2019 Otonomi Yatırımcı Günü'nde "lidar'a güvenen herkes başarısız olmaya mahkum" cümlesini kurmuştu.
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