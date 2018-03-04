Telekom Sektörü 5G ile Ekonomiyi Dönüştürecek

Turkcell Genel Müdürü Kaan Terzioğlu, GSMA Mobil Dünya Kongresi'nde, bakanlara ve kamu kurumu düzenleyicilerine yönelik programda konuştu.

Telekom sektörü 5G ile ekonomiyi dönüştürecek

Okuyucu Yorumları

Toplam 1 Yorum

İnanmayın bu insanlara! Çünkü kotada zerre artış yok. Kotada bugüne uygun bir artış olmadığı sürece hızın da çok bir önemi yok. Asrın özelleştirmesi yani Türk Telekom Soygunu sayesinde sabit internet bile hala kotalı üstelik de 50GB civarında kotaya sahip; çünkü bir porsiyon internet beş kişiye satıldı ve yatırım finansmanı da cebe atıldı. "Belli" lokasyonlarda hız artırımı yaparak milletin gözünü boyamaya devam!..

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