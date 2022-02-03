Tesla'dan Büyük Geri Çağırma: Tam 53.822 Tesla Geri Çağrıldı!

Tesla, ABD'de 53.822 aracını geri çağırdığını duyurdu. Bunun nedeni ise, Tam Kendi Kendine Sürüş yazılımının (Full Self Driving), dur işareti olmasına rağmen araçları kavşaklarda tamamen durdurmaması olarak gösteriliyor.
Ulusal Karayolu Trafik Güvenliği İdaresi (NHTSA), geri çağırmanın bazı 2016-2022 Model S ve Model X, 2017-2022 Model 3 ve 2020-2022 Model Y araçlarını kapsadığını söylüyor. NHTSA, FSD Beta olarak da bilinen özelliğin, araçların durmadan çok yönlü bir kavşaktan geçmesine izin verebileceğini açıkladı.
NHTSA ayrıca, Tesla'nın bu sorunu uzaktan yazılım güncellemesi ile çözmesini bekliyor.
Tesla CEO'su Elon Musk ise, Twitter'da işlevle ilgili bir güvenlik sorunu olmadığını söyledi. Musk, "Araba yaklaşık 2 mil hıza yavaşladı ve net bir görüşte araba veya yaya olmadan ilerlemeye devam etti" diye yazdı. Buna rağmen, federal yasaların da baskısı ile, bu geri çağırma yaşanmış durumda.
Geçen hafta Tesla, Amerika Birleşik Devletleri'ndeki FSD destekli araçlarının sayısının Eylül sonunda birkaç binden yaklaşık 60.000'e yükseldiğini açıklamıştı.
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