Musk'ın Starlink'i, Premium Abonelik ile Daha Hızlı İnternet Vaat Ediyor!

SpaceX, Starlink Premium adını verdiği uydu internet hizmetinin daha hızlı bir sürümünü başlattı. CEO Elon Musk tarafından bir tweet aracılığıyla gönderilen bir Starlink internet sitesi bağlantısı, şu anda Starlink Premium hizmetinin reklamını yapıyor.
Bir çanak, WiFi yönlendirici ve tripod içeren Starlink Premium seti, sipariş sayfasına göre kullanıcılara 2.500 dolara mal olacak. Standart Starlink setinin fiyatı ise 499 dolar olarak belirlenmiş durumda.
İnternet sitesinde söylenilene göre, premium sürümünün sahipleri standart hizmet müşterileri için mevcut olan maksimum 150Mb/s hızlarına kıyasla, saniyede 150 ila 500 Megabit arasında indirme hızlarına sahip olacak.
Ağa normal abonelik fiyatı ayda 99 ABD doları, ancak Starlink Premium, şirketin sipariş sayfasında belirtilene göre her ay 500 ABD dolarına mal olacak.
Depozito fiyatları ise Standart Starlink hizmeti için 100 ABD doları ile karşılaştırıldığında, premium hizmet için 500 ABD doları olarak dikkat çekiyor.
Yeni hizmeti isteyen müşteriler, 2022'nin ikinci çeyreğinde Starlink Premium'a sahip olabilecekler ve internet sitesinde belirtilene göre şirket, internet seti yola çıktığında 500 ABD doları depozito ödeyen müşterilere bildirimde bulunacak.
Starlink, web sitesinde, premium hizmetin "dünyanın dört bir yanındaki küçük ofisler, mağazalar ve süper kullanıcılar" için ideal olduğunu söyledi.
Ayrıca şirket, Starlink Premium'un "aşırı hava koşullarında" daha iyi performans için tasarlandığının da altını çiziyor.
Okuyucu Yorumlarıİlk yorum yapan siz olun Giriş Yapın