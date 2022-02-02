Musk'ın Starlink'i, Premium Abonelik ile Daha Hızlı İnternet Vaat Ediyor!

Elon Musk'ın tweet'i ile ortaya çıkan Starlink Premium abonelik seçeneği, standart Starlink hizmetten çok daha hızlı uydu internet bağlantısı vaat ediyor!