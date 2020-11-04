LPG'li araçlar artık AVM otoparklarına girebilecek! Yeni düzenleme geldi

Resmi Gazete'de yer alan düzenlemeye göre LPG'li araçların alışveriş merkezlerinin (AVM) kapalı otoparklarına girmesine izin verilecek. LPG'li araçların alınabileceği kapalı otoparklar, 1. bodrum katlardan daha aşağı konumlandırılamayacak...

LPG'li araçlar artık AVM otoparklarına girebilecek! Yeni düzenleme geldi

LPG'li araçlar AVM'lerin kapalı otoparklarına alınmıyordu. LPG'li araçların alışveriş merkezlerinin otoparklarına girmesine izin veren yönetmelik bugün Resmi Gazete'de yayımlandı.

Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair yeni yönetmeliğe göre, AVM otoparklarına, belirlenen şartların sağlanması durumunda LPG'li araçların girmesine izin verilecek.

LPG'Lİ ARAÇLARIN AVM OTOPARKINA GİRME ŞARTLARI NELER?

Yönetmeliğe göre;alışveriş merkezlerinin yerine getirmesi gereken şartlar şu şekilde;

  • Tescil belgesinde LPG'li olduğu belirtilmeyen, geçerli muayenesi bulunmayan araçlar otoparklara alınmayacak.
  • Araçlar, yalnızca Türk Standardları Enstitüsü'nden hizmet yeterlik belgesi ve mahallin itfaiye teşkilatından "uygun" görüşü alınan AVM kapalı otoparklarına girebilecek.
  • Yönetmeliğe göre, diğer araçların alınacağı otoparklar ile LPG'li araçların giriş ve çıkışlarının birbirinden ayrı olarak düzenlenmesi de gerekiyor.
  • LPG'li araçların alınabileceği kapalı otopark alanları, birinci bodrum katlardan daha aşağıda olamayacak.
Whatsapp'ta Paylaş

Okuyucu Yorumları

İlk yorum yapan siz olun
Sen de yorum yaz

 

Brand Week İstanbul zamanı geldi

En İyi GeForce Ekran Kartlı Laptop'lar

CHIP'i Takip edin
E-Posta listemize katılın
CHIP Dergi Mobil Cihazınızda
Apple Store
Google Play

Güncel
Kışlık lastik uygulaması ne zaman başlıyor? (2020-2021) Kış lastiği hangi araçlar için zorunlu?
5 Kasım 2020 A101 aktüel kataloğunda TV, cep telefonu, bluetooth kulaklık fırsatı
Atiye 3. sezon ne zaman yayınlanacak? Atiye 3. sezon heyecanı!
Norm güncelleme nasıl yapılır? Norm güncelleme tarihleri belli oldu
Günün En çok Okunanları
Disney de Sonunda Robot Üretti: İşte Robot Gaze ve Şaşırtıcı Yetenekleri
Türkiye'nin Tekno Atıkları Turkcell ile Hayat Buluyor
LPG'li araçlar artık AVM otoparklarına girebilecek! Yeni düzenleme geldi
Asteroid Çarpması ile Dinozorlar Bile Ölürken, "Onlar" Hayatta Kaldı!
Samsung Galaxy Note 20 FE Sızdırıldı. Hem de Doğrudan Samsung Tarafından...

 

 