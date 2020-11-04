LPG'li araçlar artık AVM otoparklarına girebilecek! Yeni düzenleme geldi

LPG'li araçlar AVM'lerin kapalı otoparklarına alınmıyordu. LPG'li araçların alışveriş merkezlerinin otoparklarına girmesine izin veren yönetmelik bugün Resmi Gazete'de yayımlandı.
Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair yeni yönetmeliğe göre, AVM otoparklarına, belirlenen şartların sağlanması durumunda LPG'li araçların girmesine izin verilecek.
LPG'Lİ ARAÇLARIN AVM OTOPARKINA GİRME ŞARTLARI NELER?
Yönetmeliğe göre;alışveriş merkezlerinin yerine getirmesi gereken şartlar şu şekilde;
- Tescil belgesinde LPG'li olduğu belirtilmeyen, geçerli muayenesi bulunmayan araçlar otoparklara alınmayacak.
- Araçlar, yalnızca Türk Standardları Enstitüsü'nden hizmet yeterlik belgesi ve mahallin itfaiye teşkilatından "uygun" görüşü alınan AVM kapalı otoparklarına girebilecek.
- Yönetmeliğe göre, diğer araçların alınacağı otoparklar ile LPG'li araçların giriş ve çıkışlarının birbirinden ayrı olarak düzenlenmesi de gerekiyor.
- LPG'li araçların alınabileceği kapalı otopark alanları, birinci bodrum katlardan daha aşağıda olamayacak.
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