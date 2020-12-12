The Game Awards'da OUTRIDERS "Mantras of Survival" Fragmanı Gösterildi

The Game Awards'da OUTRIDERS "Mantras of Survival" fragmanı gösterildi. İşte o fragman!

Oynat İşte OUTRIDERS Mantras of Survival! The Game Awards'da OUTRIDERS "Mantras of Survival" fragmanı gösterildi. İşte o fragman!

The Game Awards'da SQUARE ENIX®, Gears of War: Judgment ve BULLETSTORM'un geliştiricileri ve Square Enix External Studios, SLEEPING DOGS® ve JUST CAUSE®'ın arkasındaki beyinler People Can Fly'dan yüksek yoğunluklu RPG-Shooter OUTRIDERS ™ için yeni bir fragman yayınladı.

Yeni Game Awards fragmanı oyunculara, ilerlemenin tek yolunun kendi kaderinizin sorumluluğunu üstlenmek ve Agresif Düşünmek olduğu Enoch gezegeninde hiper evrimleşmiş bir İnsan olarak gelişmelerine yardımcı olacak bir rehber olan Mantras of Survival'ı tanıtıyor.

Powers On Tap – Yıkıcı güçlerle savaş alanına hakim olun. Bekleme süreleri kısa ve güçler sıklıkla kullanılmalı, bu nedenle yalnızca mermilere güvenmeyin.

Kill To Heal – Tüm Outriderlar hasar vererek iyileşir. Enoch'ta ilaç, şırınga veya sağlık yenilemesi yok. Saldırganlık, savaşın kalbinde hayatta kalmanın ve gelişmenin anahtarıdır. 

Cover's For Cowards – Cover sizi OUTRIDERS'dan kurtarmaz, yalnızca size zaman kazandırır. En güçlü teçhizatlarınızı seçin ve savaşa dalın.

Think Aggressive – Hayatta kalmak için yol gösterici bir felsefe. Güven, Enoch'un savaş alanındaki her şeydir ve agresif bir oyun tarzı, başarının temel bileşenidir.

OUTRIDERS, 2 Şubat 2021'de PlayStation 5®, PlayStation 4®, Xbox Series X " S, Xbox One ve PC'de ve 2021'in sonlarında Google Stadia'da çıkıyor.

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