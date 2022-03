The Walking Dead, Isle of The Dead Spin-Off Serisi ile 2023'te Devam Edecek

The Walking Dead final yapmaya hazırlanırken, 2023 yılında yeni bir Walking Dead spin-off'unun geleceği açıklandı. Yeni yan seride Maggie ve Negan, Isle of The Dead ile karşımızda olacak.

10 Mart 2022 08:18

Levent Öztürk