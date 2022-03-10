The Walking Dead, Isle of The Dead Spin-Off Serisi ile 2023'te Devam Edecek

The Walking Dead final yapmaya hazırlanırken, 2023 yılında yeni bir Walking Dead spin-off'unun geleceği açıklandı. Yeni yan seride Maggie ve Negan, Isle of The Dead ile karşımızda olacak.

  • Levent Öztürk
The Walking Dead: Isle of The Dead Geliyor
Josh Stringer/AMC

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