The Walking Dead, Isle of The Dead Spin-Off Serisi ile 2023'te Devam Edecek

The Walking Dead finale yaklaşıyor olabilir, ancak marka birkaç adım daha atmaya kararlı gibi gözüküyor. AMC'nin popüler dizisinin bir başka yan dizisi daha duyuruldu: TWD karakterleri Maggie ve Negan'ın Manhattan'da zombilerle karşılaşacağı Isle of The Dead.
Lauren Cohan ve Jeffrey Dean Morgan, AMC ve yayın hizmeti AMC Plus'ta 2023 için belirlenen dizide karakterlerini yeniden canlandıracaklar.
Cohan'ın karakteri Maggie, dizinin uzun süredir devam eden yıldızlarından biri (ilk olarak 2. sezonda yer almıştı) ve 6. sezonun heyecan yaratan bölüm sonunda beyzbol sopası kullanan bir kötü adam olarak tanıtılan Negan ile uzun süredir devam eden düşmanca bir ilişkiye sahip. Bu çatışmalı ikili, kendilerini anakaradan ayrılmış bir New York City'de bulacaklar.
Ana dizinin 11. Sezonu şu anda yayınlanıyor, ancak Isle of the Dead etkileyici bir spin-off olmaya aday. Fear the Walking Dead yedinci sezonunda ve genç odaklı Walking Dead: World Beyond iki sezon yayınladı.
Okuyucu Yorumlarıİlk yorum yapan siz olun Giriş Yapın