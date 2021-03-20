The Walking Dead'de hayatını kaybeden dublör için tazminat kararı iptal!

The Walking Dead dizisinin 2017'de gerçekleştirilen 8. sezon çekimleri sırasında, sette ölümcül şekilde yaralanan ve hayatını kaybeden dublör John Bernecker'in ailesine, 8 milyon dolarlık tazminat verilmesi kararı çıkmıştı.
Dublör Bernecker Nasıl Öldü?
Bernecker'ın bir binadan düşme sahnesinde, koruyucu yastığa düşmesi gerekiyordu. Ancak düşerken parande atan Bernecker'in korkuluğu tutması ile düşüş yönü değişti. Yönü değişen dublör koruyucu yastığa değil, açık alana kafa üstü düştü. İki gün boyunca hastanede yoğun bakımda tutulan dublör, hayatını kaybetti.
Yapım Şirketi "Öngörülemeyen Kaza" Dedi
Bernecker'in ailesi, 33 yaşındaki dublörün çekimlerde 8 metre yükseklikte bir balkondan düşerek başı yaralanması nedeniyle ölmesi üzerine yapım şirketine dava açmıştı.
Bernecker avukatları, yapım şirketini, zamanlama ve maliyet kaygısıyla güvenlik önlemlerini almamakla suçladı. Yapım şirketinin avukatları ise dublörün ölümünü, öngörülemeyen kaza olarak savundu.
Aralık 2019'da davayı gören mahkeme jürisi, yayıncı AMC Networks'ü "kusurlu" bulmadı, ancak yapım şirketinin aileye 8 milyon dolar tazminat ödemesi kararına vardı. Ancak temyiz mahkemesi bu kararı bozdu.
"İşçi Tazminat Yasası Engelledi"
Karar Georgia Temyiz Mahkemesi tarafından iptal edildi. Mahkeme, dublör John Bernecker'in ebeveynleri tarafından açılan hukuk davalarının İşçi Tazminatı Yasası tarafından engellendiğine karar verdi.
Bernecker'in ailesinin avukatı, Daily Report'a verdiği demeçte, temyiz mahkemesinin kararının hatalı olduğuna inandığını söyledi.
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