The Walking Dead'de hayatını kaybeden dublör için tazminat kararı iptal!

The Walking Dead çekimleri sırasında 8 metre yükseklikten kafa üstü düşerek hayatını kaybeden dublör için 8 milyon dolarlık tazminat ödenecekti. Ancak karar iptal edildi.

The Walking Dead'de hayatını kaybeden dublör için tazminat kararı iptal!

Okuyucu Yorumları

İlk yorum yapan siz olun
Sen de yorum yaz

CHIP'i Takip edin
E-Posta listemize katılın
CHIP Dergi Mobil Cihazınızda
Apple Store
Google Play

Güncel
A101 25 Mart aktüel kataloğunda Samsung TV, Toshiba TV, Huawei akıllı telefon ve elektronik ürün fırsatları
26 Mart 2021 BİM aktüel kataloğunda Dijitsu Smat TV sürprizi
Dolar işareti nasıl yapılır.? Klavyede dolar işareti ($)
Derece işareti nasıl yapılır? (C°) Klavyede derece işareti yapılışı

Günün En çok Okunanları
Türkiye'de Kullanıcılar Hangi Dizüstü Bilgisayarı Tercih Ediyor?
Twitter'ın Türkiye kararı resmen açıklandı...
Dinozorlar Yok Olmayıp Bugün Halen Yaşasaydı, Dünya Nasıl Bir Yer Olurdu?
The Walking Dead'de hayatını kaybeden dublör için tazminat kararı iptal!
Windows 10'un Son Güncellemesi Sorunları Çözerken, Yeni Bir Soruna Yol Açtı

 

 