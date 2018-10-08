Tim Cook'tan Steve Job'a Ölüm Yıl Dönümü Twiti
Apple CEO'su Tim Cook, 5 Ekim 2011'de hayata gözlerini yuman eski Apple CEO'su Steve Jobs'u işte böyle andı!
Apple CEO'su Tim Cook, onsuz bir Apple hayal edemeyeceğimiz Steve Jobs'u ölümden 7 yıl sonra yeniden andı.
Apple'ın kurucu ortaklarından Steve Jobs 5 Ekim 2011'de, pankreas kanseri ile olan mücadelesini kaybetmişti. Yedi yıl sonra, ölüm yıl dönümünde, yeni Apple CEO'su Tim Cook, Twitter'da kendisine övgüler göndererek Jobs'a saygılarını sundu.
"Steve bana -ve hepimize- insanlığa hizmet etmenin ne anlama geldiğini gösterdi. Onu bugün ve her gün özlüyoruz ve örnek kişiliğini asla unutmayacağız."
Steve Jobs olmasaydı Apple'ın bugün ne halde olacağını hayal etmek zor olsa da geçen yedi yıl içinde Apple'ın son derece büyük adımlar attığı ve son zamanlarda trilyon dolarlık bir şirkete dönüştüğü de göz ardı edilmemeli. Dünyanın en değerli şirketleri arasında yer alan Apple üzerinden kaç yıl geçerse geçsin Steve Jobs'ı hatırlamaya devam edeceğe benziyor.
Yavuz Alp Şimşek
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