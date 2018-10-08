Tim Cook'tan Steve Job'a Ölüm Yıl Dönümü Twiti

CHIP zaman zaman bilimden teknolojiye, spordan tarihe uzanan geniş bir yelpazede özel dergiler yayımlıyor. Bir sonraki sayımızın konusu sizce ne olmalı?

Kayıp Şehirler

Korsanlar

Savaş Makineleri

Vahşi Batı

Nostalji: 80'ler

Dinozorlar

Şaşırtıcı Bilimsel Gerçekler

Geleceğin Dünyasında Teknoloji ve Bilim

Robotlar ve Yapay Zekâ