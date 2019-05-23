Tor Browser, Android'e Geldi
İnternette iz bırakmadan dolaşmaya izin veren özel tarayıcı Tor Browser'ın Android uygulaması yayınlandı. İndirin!
Tor Project'in izinizi sürmeyi zorlaştıran web tarayıcısı, artık Android'de de var.
Tor Browser, çeşitli ara noktalardan faydalanarak web sitelerini ziyaret ettiğinizde gerçekte kim olduğunuzu gizlemenizi sağlıyor. Dünya çapında çeşitli nedenlerle hükümetler veya reklam firmaları tarafından izlenmek istenmeyen kullanıcılar, Tor'dan faydalanabiliyor.
Tor'un web tarayıcısı, herkesin kaynak kodlarına ulaşıp değişiklik yapabildiği Mozilla Firefox web tarayıcısına dayanıyor. Mozilla ve Tor, son yıllarda birlikte çalışarak kendi projeleri üzerinde yardımlaşıyorlar.
Sıradan web tarayıcılarında bulunan "Gizli mod" işlevi, ziyaret ettiğiniz web sitelerinin izini telefondan veya PC'den kaldırıyor. Tor ise web sitelerinin (ve servis sağlayıcıların) elindeki kayıtların da sizi bulmakta kullanılmasını zorlaştırıyor. Bununla birlikte Tor ile web sitelerini ziyaret ettiğinizde "bot" olmadığınızı kanıtlamanız ve sinir bozan captcha bulmacalarını çözmeniz gerekebiliyor.
Tor'un yaptığı duyuruya göre Tor Browser'ın iOS sürümü, "Apple'ın kısıtlamaları nedeniyle" bulunmuyor. Firma, bu konuda Apple'ın web tarayıcılarına dair kısıtlamalarıyla ilgili bazı zorluklarla karşılaştığını söylüyor. iPhone ve iPad kullanıcıları bu nedenle Onion Browser adlı ayrı bir uygulamayı tercih ediyor.
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