Total War: Three Kingdoms İnceleme
Daha önce hiç bir Total War oyunu oynamadıysanız başlamak için en iyi seçenek. Üstelik tamamen de Türkçe!
- Mahmut Karslıoğlu
Oyun oynarken konsoldan çok fazla uzak kalmayı sevmiyoruz ama ne yazık ki bazı firmalar oyunlarını sadece PC üzerinde sunuyorlar. Aslına bakarsanız hak vermiyor da değiliz. Total War: Three Kingdoms'ı örnek alalım mesela. Kontrol etmeniz gereken bu kadar değişkenin olduğu strateji oyunları için başka da şans yok sanırız. Neyse gelelim oyuna. Daha önceki Total War oyunlarını bilenler için bu oyundaki en büyük değişimin generallerin eklenmesi olduğunu söyleyebiliriz. Generallerden birazdan bahsedeceğiz ama daha önce hiç Total Wars oynamamış olanlar için bu oyunun çok iyi bir başlangıç olacağını da eklemek istiyoruz. Türkçe dil desteğinin olması ve çok başarılı bir çeviri sunması konuyu anlamayı oldukça kolaylaştırıyor. Ayrıca serinin tüm hatalarından arındırılmış, tertemiz bir arabirim sunması da oyunu en kolay oynanabilir Total War oyunu yapmış. Hiç denemediyseniz bile türe bu oyun ile başlamak iyi bir seçenek olabilir. Şimdi gelelim generallere.
Generaller oyunun odağı konumunda
Generaller oyunun dengesini baştan aşağı değiştirmiş dersek sanırım yanlış olmaz. Komutası altındaki birimlere özel yetenekler kazandıran, kendi özel zırhı, atı olan bu karakterler, düello yapıp kazanırsa düşmanın ordusunun moralini yerle bir edebiliyor ve böylece düşman ordusunun büyüklüğüne göre bir bölümünün direkt olarak savaştan düşmesini bile sağlayabiliyor.
Oyundaki büyük ordularınız aslında bu generallerin yönetimindeki küçük orduların birleşmesinden ortaya çıkıyor. Savaş alanına çıkan generaller artık tek kişilik bir birim. Yeteneklerine göre bir tanesi bile savaş alanında terör estirebilirken başka bir tanesi birliklerine özel yetenekler kazandırabiliyor. Biraz önce değindiğimiz düello olayına gelecek olursak. Savaşa başlayınca siz veya düşman generali düello teklifi gönderebiliyor. Kabul edilirse iki general savaş meydanının ortasında birebir bir mücadeleye girişiyorlar. Bu sırada diğer birimler de bundan bağımsız olarak savaşabiliyor. Bu oyuna yeni elenmiş bir dinamik.
Bu dönemi işleyen çok oyun yok!
Total War Serisi'nin en iyi oyunlarından birisi olan Three Kingdoms, milattan sonra 190 yılında Çin'de geçiyor. O zamanın coğrafi ve siyasi durumunu tam olarak yansıtan oyun, yıllar önce oynadığımız Romance of The Three Kingdoms'ın havasını da koruyor. Liu Bei, Cao Cao gibi kahramanlar burada da karşımıza çıkıyorlar. Çin parçalanmış durumda ve kahraman seviyesindeki politik karakterler kendi egemenliklerini kurup Çin'i birleştirmeye çalışıyorlar.
Oyunda savaş mekanikleri daha önceki oyunlara göre çok fazla değişmemiş. Aynı şekilde şehirleri ele geçirip geliştirme için de aynı şey söylenebilir. Değişen, daha doğrusu daha da geliştirilen şeylerden bir tanesi teknoloji ağacı olmuş. Oyuna yabancı olanlar için karmaşık yapısı nedeniyle adapte olmak biraz zaman alacaktır. Bunu da belirtmeden geçmeyelim. Bu teknoloji ağacı, sizin uzun dönem büyüme hedefinizi çok daha iyi görebilmenizi sağlayacak şekilde yapılandırılmış.
Sonuç
Ayrıca artık savaş alanlarında, birimlerinizin üzerindeki belirteçler daha anlamlı hale gelmiş. Burada birimleri çok daha iyi seçebiliyorsunuz ve bir birimi seçtiğinizde onun taş-kağıt-makas döngüsündeki rakibini çok daha rahat görebiliyorsunuz. Aynı şekilde generalinizi savaşın ortasında tek başına bırakma hatasından da kurtulabiliyorsunuz. Grafik konusunda ise söylenebilecek bir şey yok. Savaş alanına en tepeden bakarken de göz hizasına indiğinizde de muhteşem görünüyor. Kesinlikle seriye damgasını vuracak bir oyun olmuş. Bu türü sevenler kaçırmasınlar.
85/100
Yapım: Creative Assembly/SEGA
Tür: Strateji
Platform: PC/Mac
Web: www.totalwar.com/games/three-kingdoms/
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