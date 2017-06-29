TouchWiz, Galaxy S8 ve S8+ Performans Sorunlarını Çözdü
Yeni TouchWiz Home güncellemesi, Galaxy S8 ve S8+'ta yaşanan bu sorunları çözmeyi amaçlıyor!
Galaxy S8 ve S8+ piyasaya sürüldüklerinde, Samsung yeni amiral gemileri için TouchWiz'in güncel bir sürümünü yayınlamıştı. Bu arayüz sayesinde telefonla birlikte gelen kaba arayüzde kurtulabiliyorsunuz. Ancak SamMobile'a göre arayüz planlandığı kadar hızlı çalışmıyor; özellikle home ekranında aşağı-yukarı kaydırırken fark edilir miktarda yavaşlama oluyor.
Şikayetler hedeflerine varmış olacak ki, Samsung yeni bir güncelleme ile arayüzün performansını arttırdı. SamMobile'ın da deneyip doğruladığı performans artışı, yama notlarında da bahsediliyor. Altyapıda bulunan bazı sorunları çözen güncelleme ayrıca beyaz arka plan üzerinde bulunan yazıların okunurluğunu arttırıyor.
Güncelleme şu anda Google Play ve Galaxy Apps üzerinde, 6.1.09.2 sürüm numarasıyla indirilebilir durumda.
Ali Ruhi Öztürk
Okuyucu Yorumlarıİlk yorum yapan siz olun Giriş Yapın