Toyota Bahar kampanyasını duyurdu

Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı, ilk 3 ayda geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 59,7 arttı. Toplam pazar 198 bin 660 adet olarak gerçekleşti.
Yalnızca otomobil satışları yüzde 57 artarak 156 bin 464 adet oldu. Hafif ticari araç pazarı ise yüzde 70,3 yükselişle 42 bin 196 adede ulaştı.
Nisan ayı ile birlikte pek çok otomobil firması bahar kampanyalarını açıkladı. Toyota da Nisan ayı kampanyasını duyuran firmalardan biri oldu.
Toyota'nın internet sitesinde de bahar kampanyalarına ilişkin detaylar yer alıyor. Kampanyalar şöyle:
Toyota'nın bahar kampanyası kapsamında Yeni Proace City için 75.000 TL'ye 12 ay, %0,69 faiz imkanı sunuluyor.
Toyota Yaris için 75.000 TL'ye 12 ay, %0,69 faiz imkanı sunuluyor.
Kampanya detayında, "İlgili kampanya satışı yapılan 2021 model yılı Yaris Benzinli modelleri Garanti BBVA ve Akbank tarafından sunulan 75.000 TL finansman tutarı , %0.69 faiz oranı ve 12 ay vadede, aylık toplam maliyet oranı %0,91 efektif yıllık maliyet oranı% 11,50 ve tahsis ücreti 393,75 TL (BSMV dahil) ödeme seçenekleri ile ve ALJ Finans tarafından sunulan ise 64.000 TL finansman tutarı , %0.69 faiz oranı ve 12 ay vadede, aylık toplam maliyet oranı %0,91 efektif yıllık maliyet oranı %11.50 ve tahsis ücreti 336,00 TL olarak geçerlidir" bilgisi var.
Kampanya 30 Nisan 2021 tarihine kadar geçerli.
Corolla Benzinli, Corolla Hybrid, C-HR Hybrid için 75.000 TL'ye 12 ay, %0,69 faiz imkanı sunuluyor. Stoklarla sınırlı tutulan kampanyada son tarih 30 Nisan.
Kampanyanın detayında şu bilgiler yer alıyor: "İlgili kampanya satışı yapılan 2021 model yılı Corolla Benzinli, Corolla Hybrid, C-HR Hybrid ve Yaris Benzinli modelleri için Garanti BBVA ve Akbank tarafından sunulan 75.000 TL finansman tutarı , %0.69 faiz oranı ve 12 ay vadede, aylık toplam maliyet oranı %0,91 efektif yıllık maliyet oranı% 11,50 ve tahsis ücreti 393,75 TL (BSMV dahil) ödeme seçenekleri ile ve ALJ Finans tarafından sunulan ise 64.000 TL finansman tutarı , %0.69 faiz oranı ve 12 ay vadede, aylık toplam maliyet oranı %0,91 efektif yıllık maliyet oranı %11.50 ve tahsis ücreti 336,00 TL olarak geçerlidir.
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