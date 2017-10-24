Trump'ın Duvarı Ne Kadar Etkili Olacak?
ABD başkanı Donald Trump'ın "uyuşturucu yağmurunu" kesmeyi amaçlayan duvarı, bu drone videosuyla yine tartışmaya açıldı!
ABD Gümrük ve Sınır Koruma idaresi, geçtiğimiz günlerde ABD başkanı Donald Trump'ın San Diego'daki duvar prototiplerini gösteren bir video yayınladı. Videoyu izlerken bizim dikkatimizi çeken şeyi muhtemelen sadece biz fark etmedik: Görüntüleri kaydeden drone, duvardan çok daha yüksek.
Bu duvar, Trump'ın sözleriyle "uyuşturucuların ülkeye saçılmasını" durduracak. Ancak komik olan şey, şu sıralar duvarları aşmanın oldukça kolay oluşu. Drone'lar eskisinden daha ucuzlar ve zaten gümrük idaresinin yayınladığı video, duvarı aşmanın ne kadar kolay olduğunu da gösteriyor.
Yazın 6 kiloluk esrarı bir defada ABD sınırından geçiren Amerikan vatandaşı, bu işi drone'uyla tam prototiplerin geliştirildiği yerde yapmıştı. Bu, Trump'ın duvar fikrinin uyuşturucu kaçakçılarına karşı hiçbir işe yaramayacağını ortaya çıkarmıştı. Duvarın işe yarayacağı tek şey ise, aslında duvarsız da yapılıyor: Kaçakçıları sınırda görüp, yakalamak.
ABD Gümrük ve Sınır Koruma idaresi, konuyla ilgili bir soruya duvarın kendi başına işe yaramadığının farkında oldukları yanıtını verdi. İdare, sınırda ajanların, sensörlerin, kameraların ve diğer teknolojilerin de kullanıldığını hatırlattı.
ABD - Meksika sınırında yapılan duvarın en az 15 milyar dolara mal olacağı tahmin ediliyor. Bazı tahminler, duvarın maliyetinin 70 milyar dolara kadar çıkabileceğini söylüyor. Meksika, duvar ne kadara mal olursa olsun, para ödemeyeceğini söylemişti.
Zeynel A. Öztürk
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