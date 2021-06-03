Tüm Dünya'yı Vuran Yarı İletken Çip Sıkıntısı Neden Yaşandı; Çözümü Ne?

Covid-19 salgını ile başlayan ve bugün bile çözülemeyen yarı iletken çip üretim sıkıntısı neden ortaya çıktı? Çip sıkıntısı nasıl çözülür; ne zaman biter? İşte, yaşanan yarı iletken çip sıkıntısı hakkında bilmeniz gerekenler...